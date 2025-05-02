برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات 2025 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسط مشاركة متميزة وحضور لافت من 105 صيادات من 12 جنسية مختلفة، في تظاهرة رياضية فريدة تحتفي بمهارات السيدات في صيد سمكة الكنعد، وتبرز دورهن المتنامي في هذا المجال.

بدأت المشاركات من ثلاث محطات رئيسة، 64 صيادة من أبوظبي، 18 صيادة من المرفأ، و23 صيادة من جزيرة دلما، في مشهد يعكس تنوع الخلفيات الثقافية وتلاحم المشاركات في أجواء تنافسية راقية.

وحضر الانطلاقة الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول الخدمات الطبية وجودة الحياة في مجموعة أدنوك، وريم مصبح المنصوري مستشارة في ديوان الحاكم في منطقة الظفرة، ومهرة محمد الهاجري أخصائي رئيسي متابعة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسلطان راشد آل علي خبير إدارة مصائد الأسماك، ومحمد سالم الزعابي أخصائي التنوع البيولوجي والامتثال في هيئة البيئة - أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي رئيس اللجنة المنظمة لبطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وزايد ساري المزروعي، وخليفة السويدي، وخليفة الرميثي أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية والمهتمين بالرياضات البحرية.

وتأتي البطولة تجسيداً لنهج دولة الإمارات في تمكين المرأة ودعمها في مختلف القطاعات، ومنها الرياضات البحرية التي باتت تشهد حضوراً نسائياً متزايداً بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والدعم المؤسسي المتواصل. وتُعد بطولة المغيرة منصة رياضية نوعية تتيح للمرأة إبراز قدراتها في بيئة تنافسية متكافئة، وتأكيد دورها الحيوي في الحفاظ على التراث البحري وصون الموروث الثقافي للدولة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024/2025: «نفخر بهذا الإقبال الكبير من السيدات على المشاركة في بطولة المغيرة، والتي تعكس روح الشغف والاحترافية في مجال صيد الكنعد، وتؤكد أن المرأة الإماراتية والعربية قادرة على التميز في مختلف المجالات، بما فيها الرياضات البحرية والتراثية».

وأضاف المزروعي: «إن تمكين المرأة في الرياضات التراثية هو جزء أصيل من رؤيتنا الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز حضورها في مختلف الميادين، حيث نؤمن بأن دعم المرأة في هذه الرياضات لا يثري المشهد الرياضي فحسب، بل يسهم في صون الموروث الثقافي الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة بروح متجددة».

وتقدم المزروعي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة لبطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد.

وأكد المزروعي حرص اللجنة المنظمة على توفير منصات تنافسية عادلة وآمنة تُمكن المرأة من التعبير عن مهاراتها وتطوير قدراتها، ومواصلة العمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة النسائية، وتعزيز دورها في الفعاليات القادمة، محلياً ودولياً، متمنياً التوفيق لجميع المشاركات في آخر جولات بطولات أبوظبي الكبرى لهذا الموسم، والتي ستكشف عن بطلة الموسم.

وتعد بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات - إحدى بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد للموسم 2024 - 2025 - يفوق مجموع جوائزها 800 ألف درهم، حيث تحصل صاحبة المركز الأول على 150 ألف درهم، والثانية على 100 ألف درهم، والثالثة على 50 ألف درهم.