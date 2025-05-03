بعد ميسي.. دي بروين ثاني لاعب يشارك في 250 هدفاً مع جوارديولا



معتز الشامي (أبوظبي)



رفع كيفن دي بروين الذي قاد مانشستر سيتي إلى الفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، رصيده إلى المساهمة التهديفية رقم 250 مع «السيتي» منذ وصول بيب جوارديولا، ويعد النجم البلجيكي ثاني لاعب على الإطلاق يسهم بشكل مباشر في هذا العدد الكبير من الأهداف لفريق يقوده المدرب الكتالوني الأسطوري، بعد ليونيل ميسي الذي سبقه في هذا الإنجاز، ويعد دي بروين اللاعب الوحيد الذي لعب في جميع المواسم التسعة لجوارديولا في ملعب «الاتحاد»، حيث أحرز 92 هدفاً، وقدم 158 تمريرة حاسمة، محققاً 19 لقباً كبيراً.

وانضم دي بروين إلى «السيتي» في عام 2015، وسجل 16 هدفاً، وقدم 13 تمريرة حاسمة في موسمه الأول، قبل وصول جوارديولا إلى «البلومون»، ويعني إجمالي أهدافه الـ 108 أنه اللاعب الثامن عشر الذي يتخطى 100 هدف مع النادي، وأول لاعب وسط منذ كولين بيل يفعل ذلك، ويتضمن الرقم 72 هدفاً في الدوري الإنجليزي، و16 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

بالنسبة للتمريرات الحاسمة، أصبح دي بروين ثاني أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 119 تمريرة حاسمة في 281 مباراة، وقدم تمريرته رقم 100 في وقت قياسي، حيث احتاج إلى 237 مباراة فقط، وبالتالي حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيسك فابريجاس «293 مباراة»، ولم يسبق لأي لاعب أن فاز بجائزة صانع الألعاب الأفضل في الدوري الإنجليزي أكثر من مرة، باستثناء دي بروين الذي حصد الجائزة 3 مرات.

وكان موسم 2022 - 2023 هو الأفضل أيضاً بالنسبة لدي بروين في الثلث الأخير، حيث سجل 10 أهداف و31 تمريرة حاسمة بإجمالي 41 مساهمة مذهلة، وكان موسم 2019 - 2020 هو الأفضل بعده، حيث سجل 16 هدفاً و22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وساعده مستواه في ذلك الموسم على الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين.