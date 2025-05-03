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الرياضة

مدرب توتنهام: قسوت على اللاعبين بعد «خماسية» ليفربول

مدرب توتنهام: قسوت على اللاعبين بعد «خماسية» ليفربول
3 مايو 2025 16:45

لندن (د ب أ)

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أعرب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن تصميمه على إنهاء أداء الفريق السيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز وإعادة الشعور بالفرحة لجماهير الفريق، من خلال الفوز بمباراة الديربي على ويستهام غداً الأحد.
وفاز توتنهام على بودو/ جليمت 3-1 في ذهاب الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، ليضع قدماً في المباراة النهائية التي تقام في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكانت الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول يوم الأحد الماضي 1-5 هي الـ 19 التي عادل بها الفريق رقماً قياسياً في الدوري، ولكن بوستيكوجلو كشف أنه كان «قاسياً جداً» على لاعبيه خلال اجتماع تقييمي في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل مباراة بودو/ جليمت.
وسوف يتم إجراء مزيد من التغييرات في تشكيل الفريق لمباراة ويستهام، مع احتمال إراحة بيدرو بورو، وكريستيان روميرو، وميكي فان دي فين، ورودريجو بينتانكور، في حين سيغيب جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي بسبب الإصابة، لكن بوستيكوجلو حريص على إيقاف سلسلة الهزائم التي امتدت لخمس مباريات من أصل ست في الدوري.
وقال بوستيكوجلو: «أصابنا إحباط شديد من نتيجة مباراة ليفربول». وأضاف: «كنت قاسياً للغاية على اللاعبين في اليوم التالي للمباراة، لم أكن متأكداً كيف سيتفاعلون مع ذلك، لكن شعرت أننا بحاجة للشعور بهذا الألم».
وأردف: «في الوقت نفسه، تنسى هذه المباراة وتركز على المهمة المتبقية لديك، كما أكرر دائماً، بغض النظر عن موسمنا، لدينا فرصة لفعل شيء مميز ولا أريد أن نفقدها بسبب تشتت تركيزنا عما هو مهم».

توتنهام هوتسبير
ليفربول
الدوري الإنجليزي
آنجي بوستيكوجلو
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