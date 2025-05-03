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الرياضة

سان جيرمان.. «سقوط جديد»!

سان جيرمان.. «سقوط جديد»!
3 مايو 2025 21:54

 
باريس (أ ف ب)

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سقط باريس سان جيرمان حامل اللقب للمرة الثانية توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم على يد مضيفه ستراسبورج 1-2 في المرحلة الثانية والثلاثين.
ويبدو أن فريق العاصمة منشغل بالتحضير لمواجهة ضيفه أرسنال الإنجليزي الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه عليه 1-0 ذهاباً على ملعب الإمارات.
قبل ذلك الفوز، خسر سان جيرمان مباراته الأولى في الدوري أمام ضيفه نيس 1-3، وقبلها تعادل مع مضيفه نانت 1-1.
وتجمد رصيد سان جيرمان عند 78 نقطة، لكنه بقي يغرّد وحيداً في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن مارسيليا الثاني الذي يلعب مع ليل الأحد في ختام المرحلة.
في المقابل، عزز ستراسبورج آماله في بلوغ دوري الأبطال، وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً بـ57 نقطة، بفارق الأهداف عن نيس الثالث، نقطة عن ليل الخامس، واثنتين عن موناكو السادس الذي يلعب مع سانت إتيان.
وإذا نجح ستراسبورج في الحفاظ على موقعه بين الأربعة الأوائل، ويشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1979/1980.
وأراح المدرب الإسباني لسان جيرمان، لويس إنريكي، مهاجمه الدولي عثمان ديمبلي ولم يستدعه إلى المباراة بسبب معاناته من «شد في عضلات الفخذ الخلفية»، تعرض له خلال المواجهة السابقة مع أرسنال.
كما لم يشارك المدافع بريسنيل كيمبيمبي الذي عاد قبل فترة وجيزة من الإصابة، في المباراة بسبب «تورم عظمي في مشط القدم الثاني للقدم اليمنى»، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.
ولم يكتف إنريكي بإراحة لاعبَيه، بل أجرى 10 تغييرات على تشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة ملعب الإمارات.
ومنح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التقدم لستراسبورج بالخطأ في مرماه بعد كرة نفذها مامادو سار من ركنية (20).
وكاد البرتغالي جونسالو راموش أن يدرك التعادل لسان جيرمان خلال الشوط الأول، لكن ستراسبورج ضاعف النتيجة قبل الاستراحة عندما انطلق السنغالي حبيب ديارا من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى فيليكس ليمارشال الذي سددها مباشرة من حدود منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا للمرمى (45+3).
واضطر إنريكي إلى استبدال هرنانديز بسبب الإصابة في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق عبر برادلي باركولا بمجهود فردي (46) مسجلاً هدفه التاسع عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ستراسبورج
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
عثمان ديمبلي
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