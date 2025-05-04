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الرياضة

التاريخ يفتح ذراعيه لـ «ثلاثي» الأهلي

التاريخ يفتح ذراعيه لـ «ثلاثي» الأهلي
4 مايو 2025 12:03

 
معتز الشامي (أبوظبي)


جاء تتويج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، متزامناً مع الإنجاز التاريخي لثلاثي الفريق وهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدواردو ميندي، وأصبحوا أول لاعبين يتوجون بلقبي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة. 

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أسهم محرز في تتويج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، فيما كان فيرمينو تُوج باللقب مع ليفربول عام 2019، بينما حقق ميندي اللقب بقميص نادي تشيلسي عام 2021.
اللافت أن ميندي حقق إنجازاً تاريخياً يسجل باسمه في عالم «الساحرة المستديرة»، حيث حقق بطولة كبرى قارية في 3 قارات مختلفة، حيث كان تُوج مع منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2021.
وحصد فيرمينو جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد مساهماته الحاسمة في تتويج الأهلي بلقبه القاري الأول، وأحرز 4 أهداف خلال البطولة، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، من بينها صناعة الهدف الافتتاحي أمام الهلال السعودي في نصف النهائي، وهو الهدف الذي مهد الطريق إلى النهائي أمام كاواساكي.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي السعودي
رياض محرز
روبرتو فيرمينو
ريان مينديز
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ليفربول
تشيلسي
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