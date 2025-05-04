الأهلي السعودي ينضم إلى قائمة «الحصانة ضد الخسارة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



انضم أهلي جدة السعودي إلى قائمة تاريخية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على كاواساكي الياباني بثنائية في «نهائي الحلم»، حيث واصل الفريق سلسلة عدم الخسارة في نسخة واحدة، خاض خلالها 18 مباراة، ويسبقه جامبا أوساكا «19 مباراة» بين 2006 و2009 والهلال «20 مباراة» بين 2006 و2010، وأولسان هيونداي «20 مباراة» بين 2020 و2022، كما أصبح خامس فريق يحصد «أبطال آسيا» من دون أيّ خسارة بعد الاتحاد عام 2005، وأوراوا عام 2007، وجامبا أوساكا عام 2008، وأولسان هيونداي عام 2020.

كما حقق الأهلي إنجازاً متميزاً، بعدما أوقف النتائج الجيدة لكاواساكي أمام أندية غرب آسيا خلال النسخة الحالية، حيث تعادل سلبياً مرتين أمام ساباهان وفاز على السد 3-2 في ربع النهائي، وتفوق على النصر 3-2 في «مربع الذهب».