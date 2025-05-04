الأحد 4 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي السعودي ينضم إلى قائمة «الحصانة ضد الخسارة»!

الأهلي السعودي ينضم إلى قائمة «الحصانة ضد الخسارة»!
4 مايو 2025 13:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي
التاريخ يفتح ذراعيه لـ «ثلاثي» الأهلي


انضم أهلي جدة السعودي إلى قائمة تاريخية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على كاواساكي الياباني بثنائية في «نهائي الحلم»، حيث واصل الفريق سلسلة عدم الخسارة في نسخة واحدة، خاض خلالها 18 مباراة، ويسبقه جامبا أوساكا «19 مباراة» بين 2006 و2009 والهلال «20 مباراة» بين 2006 و2010، وأولسان هيونداي «20 مباراة» بين 2020 و2022، كما أصبح خامس فريق يحصد «أبطال آسيا» من دون أيّ خسارة بعد الاتحاد عام 2005، وأوراوا عام 2007، وجامبا أوساكا عام 2008، وأولسان هيونداي عام 2020.
كما حقق الأهلي إنجازاً متميزاً، بعدما أوقف النتائج الجيدة لكاواساكي أمام أندية غرب آسيا خلال النسخة الحالية، حيث تعادل سلبياً مرتين أمام ساباهان وفاز على السد 3-2 في ربع النهائي، وتفوق على النصر 3-2 في «مربع الذهب».

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
الأهلي السعودي
كاواساكي
الهلال السعودي
اتحاد جدة
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
3 مايو 2025
ليما: «الأسطورة» فهد خميس يظل «الرقم 1» في تاريخ الوصل
الرياضة
ليما: «الأسطورة» فهد خميس يظل «الرقم 1» في تاريخ الوصل
اليوم 14:00
مريم بنت محمد بن زايد: إدراج "الذكاء الاصطناعي" بالمناهج استثمار في عقول الطلاب
علوم الدار
مريم بنت محمد بن زايد: إدراج "الذكاء الاصطناعي" بالمناهج استثمار في عقول الطلاب
اليوم 13:52
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: إدراج مادة الذكاء الاصطناعي بالمناهج يعكس رؤية الدولة لمستقبل التعليم
اليوم 13:49
مقر وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
"التربية والتعليم" تستحدث مادة الذكاء الاصطناعي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©