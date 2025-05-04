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الرياضة

لاتسيو ينعش آماله الأوروبية بفوز صعب على إمبولي

لاتسيو ينعش آماله الأوروبية بفوز صعب على إمبولي
4 مايو 2025 17:08

روما (د ب أ)

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تمسك لاتسيو بآماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وحقق انتصاراً صعباً 1-0 على مضيفه إمبولي، اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ35 للمسابقة.
ويدين لاتسيو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه السنغالي بولايي ديا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الثواني الأولى من عمر اللقاء، الذي شهد خوض لفريقين بعشرة لاعبين.
وتلقى لورنزو كولومبو، لاعب إمبولي، بطاقة حمراء في الدقيقة 38، لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تساوت الكفة بين الفريقين، بعدما حصل الألباني السيد هساي، لاعب لاتسيو على الإنذار الثاني أيضا في الدقيقة 76.
وارتفع رصيد لاتسيو إلى 63 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة أمام يوفنتوس، صاحب المركز الخامس، الذي يلاقي مضيفه بولونيا، صاحب المركز السادس بـ61 نقطة.
في المقابل، توقف رصيد إمبولي، الذي لم يحقق أي انتصار بالمسابقة منذ الثامن من ديسمبر الماضي، عند 25 نقطة، في المركز التاسع عشر «قبل الأخير»، ليهدر فرصة جديدة من أجل تعزيز حظوظه في البقاء بالمسابقة، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط خلف مراكز النجاة، قبل خوضه مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
لاتسيو
إمبولي
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