أتالانتا يستعرض براعية ويقترب من «أبطال أوروبا»



روما (أ ف ب)



خطا أتالانتا خطوة كبيرة نحو التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الساحق على مضيفه مونزا 4-0 مؤكداً رسمياً هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي البلجيكي شارل دي كيتلار نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية في الشوط الأول في الدقيقتين 12 و23، وأضاف النيجيري أديمولا لوكمان الثالث (47) وماركو بريشيانيني الرابع (88).

واستعاد رجال المدرب جان بييرو جاسبيريني توازنهم عقب التعادل المخيبة أمام ضيفهم ليتشي 1-1 في المرحلة الماضية، وحققوا الفوز الـ20 هذا الموسم معززين موقعهم في المركز الثالث برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن لاتسيو الذي ارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً بفوزه الصعب على مضيفه إمبولي 1-0، وست نقاط أمام يوفنتوس الذي يحلّ ضيفاً على بولونيا السادس، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

وأُقيمت مباراة الأحد بعد مقتل أحد مشجعي أتالانتا في شجار مع مجموعة من مشجعي إنتر في بيرجامو في وقت متأخر من ليلة السبت.

وقُتل ريكاردو كلاريس طعناً قرب ملعب جيويس التابع لأتالانتا، وقدّم مشجعوه تحية للشاب البالغ من العمر 26 عاماً بلافتة كُتب عليها «كلاريس معنا في كل مكان».

في المقابل، سيلعب مونزا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، منهياً بذلك مسيرة ثلاثة مواسم في دوري الأضواء للفريق المملوك لعائلة رئيس الوزراء السابق الراحل سيلفيو برلوسكوني.

وبات فريق المدرب وقطب دفاع المنتخب وميلان السابق أليساندرو نيستا يتخلف بفارق 12 نقطة عن ليتشي صاحب المركز السابع عشر الذي يُبقي صاحبه في دوري الأضواء، والذي خسر أمام نابولي المتصدر 0-1 السبت.

وصعد لاتسيو مؤقتاً إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه إمبولي 1-0 سجله السنغالي بولاي ديا بعد 53 ثانية على انطلاق الشوط الثاني.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 63 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الثالث الذي يخوض مباراة صعبة ضد مضيفه بولونيا لاحقاً، علماً أن الأخير يملك 61 نقطة.

وأكمل إمبولي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه لورنتسو كولومبو في الدقيقة 39، قبل أن يتساوى الفريقان عدداً على أرضية الملعب بطرد لاعب لاتسيو الدولي الألباني السيد هيساي قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

ويملك روما السابع والذي لم يُهزم في 18 مباراة في الدوري، فرصة انتزاع المركز الرابع من لاتسيو إذا تغلب على فيورنتينا قبل مواجهة يوفنتوس مع بولونيا.

ويتأخر فريق المدرب كلاوديو رانييري بثلاث نقاط عن لاتسيو ويتفوق في المواجهات المباشرة على غريمه المحلي.