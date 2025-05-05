الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب «الأثقال» ينافس بـ 5 لاعبين في «الآسيوية»

منتخب «الأثقال» ينافس بـ 5 لاعبين في «الآسيوية»
5 مايو 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قتلى بغرق قوارب سياحية جراء عاصفة مفاجئة في الصين
الصين تتصدر الإنتاج العالمي للروبوتات البشرية

يغادر المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى الصين، غداً الثلاثاء، للمشاركة في بطولة آسيا 2025، التي تستضيفها مدينة جيانجشان بالصين، في الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، وينافس فيها 201 من الرباعين (89 للسيدات و112 للرجال) يمثلون 28 دولة من جميع أنحاء آسيا في مختلف فئات الوزن.
ويمثل المنتخب، ثلاثي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مؤيد النجار، الذي يشارك في منافسات (فوق 109 كجم)، عز الدين الغفير (109 كجم)، وزهرة الهاشمي (49 كجم)، بجانب لاعبي اتحاد اللعبة عيسى البلوشي (81 كجم) ومي المدني (59 كجم).
ويترأس البعثة محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي.
وقال محمد خميس النقبي: «المشاركة في البطولة الآسيوية، تأتي في إطار حرص الاتحاد على حضور المنتخب في المناسبات والإقليمية والقارية والدولية، سعياً إلى المنافسة في الأوزان الثقيلة بشكل خاص، بجانب تحسين أرقام اللاعبين الآخرين بشكل يعكس التطور الذي تعيشه اللعبة في السنوات الأخيرة، التي شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد المنتخب على الصعيدين الآسيوي والعربي، وثقتنا كبيرة في مواصلة الحضور المشرف والقوي في نسخة هذا العام».
وأضاف النقبي: «يشارك الاتحاد الإماراتي لرفع الأثقال في الجمعية العمومية الآسيوية العادية، والتي نأمل أن تخرج بقرارات جديدة في مصلحة اللعبة والاتحادات الوطنية».

رفع الأثقال
اتحاد رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
الصين
آخر الأخبار
17.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي» خلال الربع الأول
اقتصاد
17.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي» خلال الربع الأول
اليوم 13:59
خورفكان بطل دوري تحت 14 سنة
الرياضة
خورفكان بطل دوري تحت 14 سنة
اليوم 13:58
«دبي القابضة» تعتزم طرح «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي
«دبي القابضة» تعتزم طرح «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي
اليوم 13:57
الإمارات وكرواتيا تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
اقتصاد
الإمارات وكرواتيا تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
اليوم 13:56
أرنولد يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم
الرياضة
أرنولد يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©