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الرياضة

دبا يحتفل بـ «ملك الأهداف» في دوري «الأولى»

دبا يحتفل بـ «ملك الأهداف» في دوري «الأولى»
5 مايو 2025 12:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
احتفل لاعبو نادي دبا بوصول مهاجم الفريق البرازيلي دياجو دا سيلفا إلى الهدف رقم 100 في دوري الدرجة الأولى، بعدما سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام مضيفه مجد 3-1، التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد في العين، ضمن الجولة 26، والتي مهدت الطريق أمام «النواخذة» لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطتين عن الظفرة «الوصيف» بـ47 نقطة من 22 مباراة.
وحرص لاعبو دبا على الاحتفال بمئوية دياجو، حيث أحاطوا بزميلهم، بعد تسجيله الهدف الثاني في مشهدٍ أشبه بتتويج «ملك»، في الوقت الذي علق فيه الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس» قائلاً: «السيدات والسادة، الآن يتم تقديم جائزة ملك الأهداف».
واستحق دياجو، صاحب الـ34 عاماً، هذه الاحتفالية الخاصة التي تجسد مسيرته اللافتة على مدار 6 مواسم في دوري الأولى، منذ ظهوره الأول مع نادي الإمارات موسم 2019-2020، قادماً من دبا، الذي كان أولى محطاته في دوري المحترفين موسمي 2017-2018 و2018-2019.
وبدأ دياجو مشواره في دوري الأولى مع الإمارات حيث سجل 26 هدفاً خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، قبل العودة إلى دبا موسم 2021-2022 وسجل 27 هدفاً، ثم عاد مجدداً إلى الإمارات موسم 2022-2023 وأضاف 24 هدفاً، وخاض تجربة قصيرة مع الظفرة موسم 2023-2024 سجل خلالها 5 أهداف في 9 مباريات قبل أن تعيقه الإصابة، وفي الموسم الحالي مع دبا، سجل 18 هدفاً أكمل بها المئوية، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف ساندر جمال لاعب الفجيرة.
وعبر دياجو عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «أشعر بفخر كبير بوصولي إلى 100 هدف في دوري الأولى، وأشكر الله على هذا التوفيق، كما أشكر كل من ساندني من زملاء ومدربين، خلال مسيرتي».
وأضاف: «هدفنا الأهم هو الصعود إلى دوري المحترفين، وسنبذل أقصى ما لدينا في المباريات الثلاث المتبقية لضمان عودة دبا إلى مكانه الطبيعي».
ويُعد «دياجو جول» من أبرز المهاجمين في تاريخ دوري الأولى، بعدما تُوِّج بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية مواسم 2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وساهم في صعود ثلاثة فرق إلى دوري المحترفين.

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أهداف دياجو في دوري الأولى:
2019-2020: 6 أهداف (الإمارات)
2020-2021: 20 هدفاً (الإمارات)
2021-2022: 27 هدفاً (دبا)
2022-2023: 24 هدفاً (الإمارات)
2023-2024: 5 أهداف (الظفرة)
2024-2025: 18 هدفاً (دبا) 
المجموع: 100 هدف

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
استاد طحنون بن محمد
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