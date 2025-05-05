مصيلحي: ميزانية الاتحاد العربي لكرة السلة.. صادمة!



علي معالي (أبوظبي)

أكد عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، نائب رئيس الاتحاد العربي، أن ميزانية الاتحاد العربي كانت صادمة له، خاصة أن هناك العديد من الأحداث والبطولات التي يهتم بها اتحاد اللعبة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد الإمارات، وقال مصيلحي بعد تزكيته في انتخابات الاتحاد العربي التي جرت في دبي: «أنشطة الاتحاد العربي من بطولات لكافة المراحل، رجالاً وسيدات، ودورات خاصة بالحكام والمدربين كثيرة ومتنوعة في عدد كبير من الدول العربية، وعندما علمت بأن الميزانية الحالية مقدارها 300 ألف دولار كانت صدمتي كبيرة».

ونوه عمرو مصيلحي إلى أن البطولات العربية سيكون لها نظرة أخرى مستقبلاً، قائلاً: «هناك اجتماع في الفترة القصيرة المقبلة مع الاتحاد الدولي للعبة في «كونجرس فيبا» الذي سيعقد في البحرين، وسنتقدم بطلب للاعتراف بالبطولات العربية دولياً حتى تكون الاستفادة كبيرة، خاصة في التصنيف والاهتمام الخارجي، وهناك الكثير من الطموحات لنا، سواء على مستوى الاتحاد العربي، وكذلك المصري بإحداث تغييرات تساهم في طفرة باللعبة، وهو ما نخطط له بشكل منظم على المستويين، في ظل وجود كفاءات كبيرة تسعى لتحقيق الهدف».

وقال عمرو مصيلحي: «لا بد من إضفاء مزيد من الحماس على بطولاتنا العربية المختلفة، ومن أهم هذه النقاط رصد مكافآت للفرق الفائزة بالألقاب، وهذا لن يتأتى في ظل الميزانية الحالية، وبالتالي سيكون هناك العديد من الأفكار التي يُمكن من خلالها إضافة المزيد إلى ميزانية الاتحاد العربي».

وأضاف: «عدد الأندية والمنتخبات التي تشارك في البطولات العربية المقبلة، سوف يتزايد في حال وجود حافز ودافع مادي للمنافسة، وهو ما نخطط له، كما أن وجود بطولاتنا العربية على الروزنامة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي سيكون لها تأثيرها الإيجابي أيضاً لمستقبل اللعبة».