مدرب جيرونا: حققنا انتصاراً مهماً على مايوركا



مدريد (د ب أ)

أثنى ميجيل أنخيل سانشيز «ميشيل»، المدير الفني لفريق جيرونا، على أداء لاعبيه عقب انتصار الفريق 1/ صفر على ضيفه ريال مايوركا، أمس الاثنين، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد ميشيل على الروح والفخر الذي أظهره الفريق على أرض الملعب، معتبراً أن الفوز باللقاء كان مهماً للغاية في اتخاذ خطوة مهمة نحو الاستمرار في المسابقة، كما حثّ مدرب جيرونا، الذي اعترف بأنه أصبح أكثر تحرراً، لاعبي الفريق على مواصلة العمل لضمان البقاء في المباريات الأربع المقبلة بالبطولة هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لجيرونا: «إنه فوز مهم للغاية بعد فترة طويلة من الابتعاد عن نغمة الانتصارات. يتعين علينا مواصلة السير على ذات النهج، لكن ذلك كان ضرورياً للغاية». أضاف ميشيل: «لعبنا مباراة رائعة أمام مايوركا وتمتعنا بشخصية قوية. فرضنا سيطرتنا على فريق قوي بشكل ممتاز».

أشار مدرب جيرونا: «آمل أن يمنحنا هذا الفوز الثقة. مررت بفترة صعبة في النادي، وكنت أريد أن أستعيد شعور الاحتفال معاً. هذه مواقف صعبة، لكنها تحسن من أدائنا». واختتم ميشيل حديثه قائلاً: «نحتاج إلى روح قوية لنبقى في تلك المنافسات، مهما بلغت موهبتنا، لأن منافسينا أقوياء للغاية. فكر في من بجانبك وتواصل معه. وقد حققنا ذلك في المباراة، بفضل الجماهير أيضاً التي كانت رائعة».

وكان هذا هو الفوز الأول لجيرونا في البطولة بعد ما يزيد على 3 أشهر، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط، مع تبقي 4 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن آخر انتصار لجيرونا في المسابقة يعود إلى الثالث من فبراير الماضي حينما تغلب 2/ 1 على ضيفه لاس بالماس، بالمرحلة الـ22 للبطولة.