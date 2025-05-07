كين يفك «العقدة».. 10 نجوم يعانون «النحس» مع «الألقاب الكبرى»!



معتز الشامي (أبوظبي)



في صيف عام 2023، وبعد 14 عاماً قضاها لاعباً في توتنهام، غادر هاري كين شمال لندن، سعياً للفوز بأول لقب كبير في مسيرته، ليُضاف إلى إنجازاته الفردية العديدة، منها الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 3 مرات، خلال مسيرته مع توتنهام.

وفي صفقة قيمتها 95 مليون يورو، انضم كين إلى بايرن ميونيخ، وبدا الفوز بمزيد من الألقاب أمراً مفروغاً منه، لكن سوء الحظ لاحق كين إلى ألمانيا، حيث واجه أول موسم للنادي بلا ألقاب منذ 13 عاماً، لكن بعد 12 شهراً، انكسرت «اللعنة» أخيراً، وأضاف كأساً كبيراً إلى خزانته، بعد أن حسم البايرن لقب الدوري الألماني، ولم يقترب أي لاعب في هذا القرن من رصيده البالغ 360 هدفاً دون فوزه ببطولة كبرى، ولكن أي نجم يحمل هذا «النحس» غير المرغوب فيه؟

رصد «ترانسفير ماركت»، قائمة بأفضل 10 لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف مع أندية الدوري الخمسة الكبرى منذ عام 2000، دون أن يفوزوا بأي بطولة كبرى، وبعد مغادرة كين هذه المجموعة غير المرغوب فيها، أصبح المهاجم الفرنسي وسام بن يدر القائد الجديد، حيث سجل المهاجم ما يصل إلى 259 هدفاً لموناكو وإشبيلية وتولوز، ولكنه لم يفز أبداً ببطولة كبرى مع أي من هذه الأندية.

وفي المركز الثاني يأتي الإيطالي أنطونيو دي ناتالي، الذي سجل 247 هدفاً في مسيرته مع أودينيزي وإمبولي، لكنه لم يتمكن أبدا من تجاوز الخط والفوز بالبطولة، في المركز الثالث، وهو يصعد بسرعة في القائمة، زميل كين السابق هيونج مين سون، حيث سجل الكوري الجنوبي 222 هدفاً لتوتنهام وباير ليفركوزن وهامبورج، ولكنه لم يتذوق طعم المجد النهائي، أقرب ما وصل إليه كان نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، حيث خسر توتنهام 2-0 أمام ليفربول، في المركز الرابع، يأتي المهاجم الإسباني السابق أريتز أدوريز، الذي سجل 219 هدفاً مع مختلف أندية الدوري الإسباني من دون أي ألقاب كبيرة.

وفي المركز الخامس، يأتي مهاجم باير ليفركوزن السابق، الألماني ستيفان كيسلينج، الذي سجل 177 هدفاً مع خزينة ألقاب فارغة، وفي المركز السادس، يأتي البوسني فيداد إيبيسيفيتش برصيد 156 هدفاً، يليه في المركز السابع الكرواتي أندريه كراماريتش برصيد 147 هدفاً، وفي المركز الثامن، يأتي المهاجم الألماني السابق كيفن كوراني برصيد 144 هدفاً، وفي المركز التاسع، يأتي أسطورة مرسيليا ووستهام ديميتري باييه برصيد 142 هدفاً، بينما يكمل المهاجم الفرنسي السابق أنتوني موديست قائمة العشرة الأوائل برصيد 135 هدفاً.