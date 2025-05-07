صحافة الأبطال بين «أسطورة الإنتر» و«كارثة مارتشينياك»!

عمرو عبيد (القاهرة)

احتفت الصحف الإيطالية بفريقها، إنتر ميلان، عقب تأهله إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، بعد ليلة «استثنائية» في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

ووصفت «لاجازيتا» ما حدث بعنوان «أسطورة الإنتر»، الذي تصدر غلافها، وكذلك كتبت «كورييري ديللو سبورت» عن الإنتر الأسطوري الذي بلغ النهائي بعد 120 دقيقة مجنونة، مع عنوان «لا يا يامال»، حيث اهتمت أغلبها بالحديث عن تفوق «الأفاعي» ونجاحه في الإطاحة بـ «بارسا يامال»، الذي قدّم كل شيء من أجل الفوز، لكن الحارس سومر تصدى لكل محاولاته، على طريقة «سوبرمان».

في إسبانيا، اتفقت صحيفتا «ماركا» و«أس» على صورة واحدة وعنوان واحد، فوق غلافيهما، بلقطة بين توريس ويامال قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة وقتما تقدم فريقهما 3-2 في النتيجة، وكتبتا «دقيقتان فقط»، إشارة إلى أن «البارسا» لو صمد فقط خلال تلك اللحظات الأخيرة، لكان في النهائي، ولم تختلف معهما «لي سبورتيو» الكتالونية، التي كتبت أن الإنجاز كان على بُعد دقائق قليلة جداً، أما «موندو ديبورتيفو» فعنونت غلافها بقولها «وداع ملحمي»، بينما كتبت سبورت «يا له من فريق يدعو للفخر!».

وترى «لاجازيتا» أن تلك المباراة بين الإنتر والبارسا، هي «النهائي الحقيقي» لهذه النُسخة من دوري الأبطال، وأفردت كالعادة تقريرها التحليلي الرئيس للمدرب الأسطوري، أريجو ساكي، الذي بدأ حديثه بقوله إن «الإنتر» مثل جميع الإيطاليين، يُظهر جودته الفائقة عندما تتأزم الأمور، وهو ما ظهر خلال فترة التأخر في النتيجة أمام «البارسا»، وعندما أراد «الأفاعي» العودة، استحضر لاعبوه كل قوتهم للتغلب على يأسهم، وكان له ما أراد، ثم نجحوا في حرمان المنافس من المساحات بعدها، ولم يتركوا له متراً واحداً للحركة، وقال ساكي إنه لم يغمض عينيه رغم توتره، لأنه أراد الاحتفاظ بتلك المشاهد الخالدة في عقله إلى الأبد.

وأبدت «كورييري ديللو سبورت» اعتراضها على قرارين للحكم مارتشينياك، عندما تجاهل لقطة مثيرة للجدل وقت اشتباك إينيجو مارتينيز مع أتشيربي، حيث ترى أن مدافع برشلونة استحق عقوبة قاسية، وكذلك لحظة إطلاقه صافرة نهائية حرمت الإنتر من انفراد وفُرصة تسجيل هدف قاتل، كما نقلت استياء اللاعب الإيطالي السابق والمُحلل الحالي، جوزيبي بيرجومي، من كثرة اعتراضات لاعبي برشلونة على الحكم، حيث قال إنهم بدأوا الاعتراض منذ أول خطأ ارتكب ضد لامين يامال، ولم يتوقفوا أبداً.

«أس» المدريدية اهتمت بما تناولته الصحف الكتالونية حول أداء الحكم، بعنوان «كارثة مارتشينياك»، وهو ما دارت حوله أغلب تقارير «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» بالفعل، حيث أسهبتا في الحديث عن قرارات الحكم الجدلية، التي أضاعت حلم برشلونة، لاسيما لقطة ركلة الجزاء التي أكد صحتها الحكم الإسباني الشهير، ماتيو لاهوز، وتصدرت الموقع الإلكتروني لـ «سبورت» لقطة الخطأ، الذي ارتكبه دومفريس ضد جيرارد قبل صناعة هدف التعادل الثالث القاتل، كما ألمحت «موندو ديبورتيفو» إلى أن الحكم حقق ما أراده رئيس «فيفا»، إنفانتينو، بضمان تأهل إنتر ميلان إلى النهائي، ورغم نقل صحف كتالونيا الانتقادات القاسية، التي وجهها هانسي فليك وبيدري وإريك جارسيا للحكم، إلا أنها اتفقت على خروج «البارسا» مرفوع الرأس، فخورة بما قدمه الفريق في تلك النُسخة.