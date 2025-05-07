الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولات جديدة لقفز الحواجز الموسم المقبل

بطولات جديدة لقفز الحواجز الموسم المقبل
7 مايو 2025 15:30

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الريسي: موسم استثنائي حافل بالفعاليات والبطولات في الفروسية
بطولة الإمارات لقفز الحواجز «مسك الختام» لموسم متميز

أعلن سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عن خطة لزيادة بطولات فئة «خمس النجوم» في الموسم المقبل، إلى جانب تنظيم بطولات دولية من فئات النجمتين والثلاث وأربع النجوم.
وأكد اليحيائي أن الموسم الصيفي المقبل سيشهد تنظيم 14 بطولة، تقام في نادي الشارقة للفروسية والسباق وأكاديمية بوذيب للفروسية، في أبوظبي على غرار الموسم الماضي.
وأشار اليحيائي إلى النجاح الكبير للبطولات من حيث عدد المشاركين وتطور الأداء، وانعكاس ذلك على نتائج فرسان الإمارات في المحافل الدولية، إضافة إلى دورها في تعزيز الشغف برياضة قفز الحواجز داخل الدولة.
وذكر أن كأس رئيس الدولة، وجولات دوري لونجين للأمم في نسختها الثالثة عام 2026، من أبرز محطات الموسم الجديد، نظراً لدورها في تعزيز مكانة رياضة قفز الحواجز.
وفي سياق آخر، أكد اليحيائي حرص المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية على دعم الدول الأعضاء، من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية، مشيراً إلى أن التعاون قائم مع مستشفى الشارقة للخيول لتنفيذ برامج تدريبية للأطباء البيطريين، شملت مؤخراً كوادر من العراق واليمن.

اتحاد الفروسية والسباق
قفز الحواجز
الاتحاد الدولي للفروسية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان
الأخبار العالمية
اليوم.. انطلاق مراسم انتخاب بابا الفاتيكان الجديد
اليوم 15:40
بطولات جديدة لقفز الحواجز الموسم المقبل
الرياضة
بطولات جديدة لقفز الحواجز الموسم المقبل
اليوم 15:30
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ «بريكس»
علوم الدار
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ «بريكس»
اليوم 15:11
صورة موضوعية
علوم الدار
برنامج "زايد للإسكان" يناقش تعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية في الدولة
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©