بطولات جديدة لقفز الحواجز الموسم المقبل

أبوظبي (وام)

أعلن سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عن خطة لزيادة بطولات فئة «خمس النجوم» في الموسم المقبل، إلى جانب تنظيم بطولات دولية من فئات النجمتين والثلاث وأربع النجوم.

وأكد اليحيائي أن الموسم الصيفي المقبل سيشهد تنظيم 14 بطولة، تقام في نادي الشارقة للفروسية والسباق وأكاديمية بوذيب للفروسية، في أبوظبي على غرار الموسم الماضي.

وأشار اليحيائي إلى النجاح الكبير للبطولات من حيث عدد المشاركين وتطور الأداء، وانعكاس ذلك على نتائج فرسان الإمارات في المحافل الدولية، إضافة إلى دورها في تعزيز الشغف برياضة قفز الحواجز داخل الدولة.

وذكر أن كأس رئيس الدولة، وجولات دوري لونجين للأمم في نسختها الثالثة عام 2026، من أبرز محطات الموسم الجديد، نظراً لدورها في تعزيز مكانة رياضة قفز الحواجز.

وفي سياق آخر، أكد اليحيائي حرص المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية على دعم الدول الأعضاء، من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية، مشيراً إلى أن التعاون قائم مع مستشفى الشارقة للخيول لتنفيذ برامج تدريبية للأطباء البيطريين، شملت مؤخراً كوادر من العراق واليمن.