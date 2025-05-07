الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي يقتحم «المربع الذهبي» في السعودية

الأهلي يقتحم «المربع الذهبي» في السعودية
7 مايو 2025 23:24

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الهلال يضمد «الجراح القارية» بـ «خماسية محلية»
مدرب مانشستر يونايتد يرفض رحيل برونو فرنانديز


واصل أهلي جدة احتفالاته بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم هذا الموسم، وحافظ على صحوته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليدخل ضمن أندية المربع الذهبي في المسابقة.
وتغلب أهلي جدة 2 -صفر على ضيفه التعاون، ضمن منافسات المرحلة الـ30 لبطولة الدوري، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بالمسابقة.
وافتتح فريق المدرب الألماني ماتياس يابسله التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء عن طريق محمد سليمان بكر.
واستخلص الإسباني جابرييل فيجا الكرة من دفاع التعاون، وأرسل تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتتهيأ أمام بكر، الخالي من الرقابة وهو قادم من الخلف، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعاً الكرة داخل الشباك.
وواصل الأهلي هجومه المشدد واستخدام أسلوب الضغط العالي على دفاع التعاون، ليضيف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، وتمكن فيجا من الحصول على الكرة من دفاع التعاون، لينطلق بالكرة حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لتوني، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.
وكانت هذه هي المباراة الأولى للأهلي في المسابقة المحلية، عقب تتويجه للمرة الأولى بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الـ19 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، إلى 61 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد التعاون، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و8 تعادلات، عند 41 نقطة في المركز الثامن.

السعودية
الدوري السعودي
أهلي جدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
التعاون
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ترامب يعلن غداً يوم النصر في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
ترامب يعلن غداً يوم النصر في الولايات المتحدة
8 مايو 2025
الدخان الأسود يؤجل انتخاب البابا الجديد
الأخبار العالمية
الدخان الأسود يؤجل انتخاب البابا الجديد
8 مايو 2025
محمد بن راشد: مستمرون في تأكيد الإرث التاريخي للإمارات بوصفها مركزاً رئيساً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية
علوم الدار
محمد بن راشد: مستمرون في تأكيد الإرث التاريخي للإمارات بوصفها مركزاً رئيساً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية
اليوم 23:25
الأهلي يقتحم «المربع الذهبي» في السعودية
الرياضة
الأهلي يقتحم «المربع الذهبي» في السعودية
اليوم 23:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©