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الرياضة

حسام عوار.. «النمر الحاسم»!

حسام عوار.. «النمر الحاسم»!
8 مايو 2025 09:44

سلطان آل علي (دبي)

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الاتحاد.. «ريمونتادا مذهلة» أمام النصر


واصل النجم الجزائري حسام عوار تألقه الاستثنائي مع الاتحاد السعودي، بعدما قاد فريقه إلى فوز مثير على غريمه النصر 3-2 في «الجولة 30» من الدوري السعودي. سجل عوار الذي بات يعرف بين الجماهير بـ«النمر الحاسم»، هدف الانتصار في الدقيقة 94، ليهدي الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة، معززاً مكانته واحداً من أبرز اللاعبين الحاسمين في الموسم.
في مواجهة مثيرة وحاسمة أمام النصر، وجد الاتحاد نفسه متأخراً بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يعود بقوة في الشوط الثاني ويعادل النتيجة، وبينما كانت الأنفاس محبوسة في الدقائق الأخيرة، ظهر عوار مثل العادة في الدقيقة 94، مانحاً الاتحاد انتصاراً غالياً في سباق المنافسة على اللقب، والهدف لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل تأكيداً جديداً على أن عوار أصبح رمز الحسم في الأوقات الحرجة.
لم يكن الهدف هو الأول لعوار في الدقائق الحاسمة، وأظهر الجزائري قدرة مذهلة على الظهور في اللحظات التي يعتقد الجميع أن المباراة انتهت، وفي الجولة 19 أمام التعاون، صنع عوار هدف الفوز لزميله كريم بنزيمة في الدقيقة 95، مؤكداً على رؤيته الحاسمة في التمرير والتوقيت المثالي، ولا تتوقف حكاية الدقائق الأخيرة هنا، وفي «الجولة 6»، أحرز عوار هدف الانتصار على الأخدود في الدقيقة 89، فيما كانت البداية المدوية في الجولة الأولى والثانية، عندما أحرز هدف الفوز على الخلود والتعاون في الدقائق 94 و98، ليعلن عن نفسه منذ البداية «رجل اللحظات المستحيلة».
ما يميز عوار ليس فقط قدرته على التسجيل في الأوقات القاتلة، بل امتلاكه عقلية الفوز والإصرار على القتال حتى صافرة النهاية، مع كل هدف قاتل يسجله عوار، يثبت أن الاتحاد يملك لاعباً من طراز خاص، يستطيع أن يقلب الموازين في لحظات معدودة، وبفضل أهدافه الحاسمة، يبقى «النمور» في صدارة المشهد الكروي السعودي، متأهبين لتحقيق اللقب الغالي، ويظل اسم عوار حاضراً في أذهان جماهير الاتحاد، ليس فقط لأنه سجل الأهداف، ولكن لأنه فعل ذلك عندما كان الفريق في أمسّ الحاجة إليه.
 

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
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حسام عوار
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