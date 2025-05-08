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الرياضة

فريق الإمارات للدراجات يدافع عن لقب جيرو دي إيطاليا

فريق الإمارات للدراجات يدافع عن لقب جيرو دي إيطاليا
8 مايو 2025 11:24

 

روما (الاتحاد)
يشارك فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، في النسخة 108 من سباق جيرو دي إيطاليا، أولى الطوافات الكبرى لهذا الموسم، الذي ينطلق يوم غد بمسار يمتد على مدى 3413 كيلومتراً ويشمل خمس مراحل جبلية، وثماني مراحل تلال وست مراحل سرعة، إلى جانب مرحلتين لسباق الزمن، على مدار أسبوعين من المنافسات الشاقة.
ويقود الفريق في هذه النسخة الدراج الإسباني الشاب خوان أيوسو، الذي يدخل السباق، بعد فوزه بتصنيف العام في سباق تيرينو - أدرياتيكو، ويشاركه القيادة البريطاني آدم ييتس، في تشكيلة تجمع بين الخبرة ومهارات التسلق والدعم الفني الكامل.
ويضم الفريق أيضاً كلاً من جاي فاين، وإيزاك ديل تورو، ورافال ماجيكا، وإيجور أرييتا، وبراندون مكنولتي، حيث سيعملون على دعم أيوسو وييتس في المراحل الحاسمة من السباق، ومن المنتظر أن يواجه الفريق منافسة قوية من أبرز المتسابقين، من بينهم بريموز روجليتش، الفائز السابق بالقميص الوردي، والكولومبي إيغان برنال، إلى جانب ميكيل لاندا الذي يقود فريق سودال-كويك-ستيب.
تبدأ المنافسات بمراحل صعبة تتضمن نهاية جبلية في المرحلة الأولى وسباق زمن في المرحلة الثانية، بما يضع المتسابقين الطامحين للقميص الوردي في اختبار مبكر، ويأمل فريق «الإمارات-إكس آر جي» أن يحقق بداية قوية في الطوافات الكبرى لهذا العام، مع تطلعات واضحة للفوز بالقميص الوردي بقيادة أيوسو الذي يخوض السباق بعمر 22 عاماً.

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