«الإمارات للتحكيم الرياضي» يستعرض سبل تفعيل الشراكات المحلية والدولية



دبي (وام)



بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خلال اجتماعه في دبي، سبل تعزيز حضور المركز على المستويات كافة، وتفعيل شراكاته مع الجهات المعنية بالعمل الرياضي والتحكيمي داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي، وتوسيع قاعدة الشركاء.

ترأس الاجتماع جمال حامد المري، رئيس المركز، بحضور غانم مبارك الهاجري، نائب رئيس المركز، والأعضاء محمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والدكتور بليشة علي الكتبي، المدير التنفيذي للمركز.

وهنأ المجلس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية للفترة من 2024 إلى 2028، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح في قيادة العمل الرياضي الوطني.

واستعرض المجلس تقريراً عن أنشطة المركز، خلال الفترة الماضية، ومنها المشاركة في الملتقى الدولي للقدرة الذي استضافته إمارة أبوظبي في فبراير الماضي، والندوة العامة التي عقدت في أبريل تحت عنوان «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية»، والتي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.

وناقش المجلس مشاركة المركز المرتقبة في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، المقرر عقده بالقاهرة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة، بشأن الاختصاص الولائي للمركز في نظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه، بما ينسجم مع توجهاته نحو تعزيز العدالة والشفافية في الفصل بالمنازعات الرياضية.

وأكد جمال حامد المري أن المركز قطع خطوات متقدمة في التعريف بخدماته القانونية، من خلال غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات رياضية، في إطار استراتيجية عمل قائمة على نشر الوعي القانوني، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الرياضي.