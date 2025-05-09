تشيلسي يضرب موعداً مع التاريخ!

لندن (أ ف ب)



تجمع المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليج» لكرة القدم بين تشيلسي الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني، بعدما تخطى الأول بسهولة ضيفه ديورجاردن السويدي بفوزه بإجمالي المباراتين 5-1، والثاني بصعوبة مضيفه فيورنتينا الإيطالي 4-3 بمجموع المباراتين أيضاً.

وجدد تشيلسي فوزه على ديورجردن 1-0 إياباً، بعدما كان اكتسحه 4-1 ذهاباً، فيما اقتنص بيتيس التأهل بتعادله مع فيورنتينا وصيف البطل في الموسمين الماضيين 2-2 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي 2-1 لمصلحة أصحاب الأرض، على غرار نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز بيتيس على أرضه.

على ملعب «ستامفورد بريدج»، سجل كيرنان ديوسبري هول هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ،38 في مباراة شهدت مشاركة الواعد ريجي والش الذي بات في سن الـ 16 عاماً أصغر لاعب يشارك أساسيا في مباراة أوروبية بقميص «البلوز».

وبإمكان تشيلسي أن يصبح أول نادٍ يفوز بالمسابقات الأوروبية الثلاث، في حال نجح في التغلب في النهائي على ريال بيتيس.

وزج الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي بتشكيلة جديدة مبقيا فقط على المدافع الإسباني مارك كوكوريا الذي خاض لقاء الفوز على ليفربول في الدوري، واضعاً نصب عينيه مواجهته الحاسمة أمام نيوكاسل في «البريميرليج» الأحد.

وتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات لاذعة بشأن أسلوبه الحذر، لكن رغم ذلك نجح حتى اللحظة في قيادة تشيلسي لاحتلال المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى تشيلسي خلف لقبه الأول منذ إحرازه دوري الأبطال عام 2021، والأول له في حقبة رئيسه الجديد رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الذي خلف الروسي رومان أبراهيموفيتش قبل 3 سنوات.

وفشل ديورجاردن في أن يبلغ نهائي المسابقة بعدما بات أول فريق سويدي يصل إلى نصف النهائي منذ فوز جوتنبورج بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1986-1987.

وفي فلورنسا، بلغ ريال بيتيس نهائي مسابقة قارية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عاد بتعادل بطعم الفوز.

وبعدما منح البرازيلي أنتوني المار من مانشستر يونايتد الذي بلغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» التقدم لبيتيس (30)، رد أصحاب الأرض بثنائية للألماني روبن جوسنز (34 و42)، أبقت على آماله بالتأهل.

وبعدما عجز الفريقان عن الحسم في الوقت الأصلي، احتكما إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما بيتيس في تسجيل هدفاً غالياً عبر المغربي عبد الصمد الزلزولي (97) ليقود سادس الدوري الإسباني إلى النهائي.

وفشل «فيولا» في بلوغ النهائي للعام الثالث توالياً، بعد أربعة أعوام من تاريخ إطلاق المسابقة، بعدما خسر مباراة اللقب في النسختين الماضيتين أمام وستهام الإنجليزي 1-2 وأولمبياكوس اليوناني 0-1 توالياً.

ولم يخسر بيتيس سوى مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها فوز على ريال مدريد 2-1 وتعادل أمام برشلونة متصدر الترتيب 1-1، محققاً في الوقت ذاته فوزه الخامس توالياً، علماً أنه يتخلف بفارق نقطة واحدة عن المركز الخامس في دوري بلاده المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.