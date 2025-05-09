الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب جيرونا يدخل المستشفى!

مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
9 مايو 2025 14:35

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
تفاصيل الاتفاق مع تشابي ألونسو لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد


نُقِل ميشيل سانشيز مدرب جيرونا إلى المستشفى بسبب «مشكلة صحية»، وسيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام فياريال السبت، ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقاً لما أعلن النادي الكاتالوني.
وأوضح النادي في بيان أن المدرب «تحت المراقبة الطبية كإجراء احترازي»، مشيراً إلى أن حالته «تتحسن بشكل إيجابي».
وأضاف النادي الذي يحتل حالياً المركز الخامس عشر أن المدرب «يتلقى الرعاية المناسبة، ونأمل أن يتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة».
ولم يكشِف سانشيز الذي قاد جيرونا للتأهل للمرة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، تفاصيل حالته الصحية، لكنه حرص على طمأنة جماهيره.
كتب عبر حسابه على «أكس»: «بعد الاستماع إلى نصيحة الأطباء، يجب أن أتوقف لبضعة أيام من أجل التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، أشعر أنني بخير وتحت المراقبة الطبية، وأعدّ الأيام حتى أعود للعمل، وأواصل القتال لما تبقى من الموسم».
ويقاتل جيرونا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بشكل مفاجئ، على البقاء هذا الموسم، إذ يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن لاس بالماس في المركز الثامن عشر.
وتنتظر الفريق ثلاث مباريات صعبة من أربع، فيلتقي فياريال الخامس، ثم يخوض مباراتين خارج أرضه، واحدة أسهل نسبياً أمام بلد الوليد متذيل الترتيب، وريال سوسيداد الحادي عشر، قبل ختام البطولة بمواجهة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الثالث.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
علوم الدار
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
اليوم 14:42
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
الرياضة
مدرب جيرونا يدخل المستشفى!
اليوم 14:35
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
الرياضة
نوير يعود إلى حراسة «عرين» بايرن ميونيخ
اليوم 14:32
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
الرياضة
قائمة اللاعبين الأعلى تسجيلاً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©