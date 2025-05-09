مدرب جيرونا يدخل المستشفى!



مدريد (أ ف ب)



نُقِل ميشيل سانشيز مدرب جيرونا إلى المستشفى بسبب «مشكلة صحية»، وسيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام فياريال السبت، ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقاً لما أعلن النادي الكاتالوني.

وأوضح النادي في بيان أن المدرب «تحت المراقبة الطبية كإجراء احترازي»، مشيراً إلى أن حالته «تتحسن بشكل إيجابي».

وأضاف النادي الذي يحتل حالياً المركز الخامس عشر أن المدرب «يتلقى الرعاية المناسبة، ونأمل أن يتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة».

ولم يكشِف سانشيز الذي قاد جيرونا للتأهل للمرة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، تفاصيل حالته الصحية، لكنه حرص على طمأنة جماهيره.

كتب عبر حسابه على «أكس»: «بعد الاستماع إلى نصيحة الأطباء، يجب أن أتوقف لبضعة أيام من أجل التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، أشعر أنني بخير وتحت المراقبة الطبية، وأعدّ الأيام حتى أعود للعمل، وأواصل القتال لما تبقى من الموسم».

ويقاتل جيرونا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بشكل مفاجئ، على البقاء هذا الموسم، إذ يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن لاس بالماس في المركز الثامن عشر.

وتنتظر الفريق ثلاث مباريات صعبة من أربع، فيلتقي فياريال الخامس، ثم يخوض مباراتين خارج أرضه، واحدة أسهل نسبياً أمام بلد الوليد متذيل الترتيب، وريال سوسيداد الحادي عشر، قبل ختام البطولة بمواجهة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الثالث.