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الرياضة

ابن ثعلوب يهنئ شباب الأهلي بـ «رباعية الموسم»

محمد بن ثعلوب
10 مايو 2025 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أسرة شباب الأهلي، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2024-2025، وذلك للمرة الـ 11 في تاريخه العريق، ليضيف «اللقب الأغلى» إلى «دوري أدنوك للمحترفين» وقبله «كأس السوبر»، و«درع التحدي الإماراتي القطري»، لتؤكد «الرباعية» أنه موسم «الفرسان».
وأشاد ابن ثعلوب بالأداء الجماعي الرائع الذي قدمه شباب الأهلي في النهائي الأغلى أمام الشارقة العريق، مما عكس الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والعديد من القيادات الرياضية، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي كان أنيقاً مثل العادة في المناسبات الختامية الجماهيرية، بفضل جهود اتحاد الكرة والجهات المساعدة التي أخرجت الاحتفالية بصورة احترافية.

كأس رئيس الدولة
محمد بن ثعلوب
شباب الأهلي
الشارقة
اتحاد الجودو
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