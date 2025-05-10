بطولة العالم للتايكواندو للناشئين تنطلق في الفجيرة

الفجيرة (وام)

انطلقت فعاليات بطولة العالم للتايكواندو للناشئين - الفجيرة 2025، التي تستضيفها إمارة الفجيرة بمشاركة نخبة من المواهب الشابة من الفئة العمرية 12 إلى 14 سنة، يمثلون 93 دولة من أنحاء العالم المختلفة، وتقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر حتى 14 مايو الجاري، في أجواء رياضية عالمية.

وعقد مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو اجتماعه في الإمارة، بحضور أعضاء المجلس من القارات المختلفة، وممثلين عن الاتحادات الوطنية والقارية، بهدف مناقشة آخر مستجدات اللعبة وتطوراتها على الصعيدين الفني والتنظيمي، إلى جانب الخطط المستقبلية لدعم مختلف اللاعبين وتعزيز الحضور العالمي للتايكواندو.

ورحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو وعضو الاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأعضاء مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو، مؤكداً أن الإمارة باتت اليوم، بفضل الدعم المستمر والرؤية الاستراتيجية لسمو ولي عهد الفجيرة، وجهة رائدة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.

من جانبه، ثمن الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، جهود إمارة الفجيرة في استضافة البطولة، مشيداً بالبنية التحتية المتطورة والدعم اللامتناهي الذي وفره سمو ولي عهد الفجيرة لإنجاح هذا الحدث الرياضي البارز، مؤكداً أن الفجيرة ودولة الإمارات باتا وجهة مثالية لاستضافة البطولات العالمية، لما تمتلكانه من خبرات تنظيمية وبيئة محفزة للنمو والتطور في المجال الرياضي.

بدوره، أوضح نادر أبو شاويش، مدير البطولة، أن التحضيرات جرت وفق أعلى المعايير الدولية، بفضل التعاون المثمر بين الجهات المختلفة في إمارة الفجيرة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمه الشركاء والرعاة، والذي كان له دور محوري في إنجاح الحدث وتعزيز جودة التنظيم.

وناقش مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو خلال اجتماعه المدن المرشحة لاستضافة البطولات حتى عام 2027، وقرر المدن التي ستنظم سلسلة الجائزة الكبرى لعامي 2026 و2027، في إطار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتم اختيار مدن ذات خبرة تنظيمية متميزة بناءً على خطط مقدمة للمجلس.

كما عُقدت اجتماعات للحكام ورؤساء الفرق، تم خلالها توضيح القواعد والتحكيم واللوائح الفنية لضمان سير البطولة بأعلى معايير العدالة والدقة.