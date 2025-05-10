أرتيتا: «الممر الشرفي» دافع أرسنال للتفوق الموسم المقبل!

لندن (د ب أ)

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه يريد أن يكون ألم صنع «ممر شرفي» لليفربول بمثابة دافع لأرسنال للتفوق على منافسيه والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

ويقف لاعبو أرسنال للتصفيق لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، عندما يلتقيان غداً الأحد في «أنفيلد»، بعد أربعة أيام فقط من خروج أرسنال من دوري الأبطال.

وفشل أرسنال في الفوز على باريس سان جيرمان، في الدور قبل النهائي، يعني أن فترة الانتظار التي استمرت لخمسة أعوام لكي يتوج أرسنال بلقب ستستمر لموسم آخر.

وفيما يتعلق بالممر الشرفي، قال أرتيتا: «يجب أن يكون هناك شيء يحفزك، ويشجعك، والألم ربما يكون دافعا جيدا للاستخدام عندما لا ترغب في القيام بشيء، لكنك تعرف أنه الشيء الصحيح، ثم استخدم ذلك كدافع للموسم المقبل».

وأضاف: «لاعبو ليفربول يستحق الممر الشرفي، لأنهم كانوا الفريق الأفضل ويستحقون ذلك بشكل كامل، عندما يكون هناك شخص أحسن منك يجب أن تصفق له وتتقبل هذا وأن تحاول الوصول لهذا المستوى».

وسيسجل أرسنال، الذي يتأخر عن ليفربول بفارق 15 نقطة، نقاطاً أقل من التي حققها في الموسمين الماضيين، عندما أنهاهما كوصيف لمانشستر سيتي. ويمكن أن ينهي أرسنال الموسم في المركز الثاني مرة أخرى. حيث يدخل مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة متفوقا على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بثلاث نقاط.