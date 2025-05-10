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الرياضة

اتحاد الكرة يكرم البشارة في نهائي كأس رئيس الدولة

اتحاد الكرة يكرم البشارة في نهائي كأس رئيس الدولة
10 مايو 2025 18:53

أبوظبي (الاتحاد)

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كرم اتحاد كرة القدم، الكويتي مبارك سعود البشارة، خلال نهائي كأس رئيس الدولة، الذي جمع فريقي الأهلي والشارقة، في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي؛ تقديراً لمواقفه ودعمه المستمر للكرة الإماراتية، خاصة خلال بطولات الخليج العربي.
وخلال حفل النهائي، قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتكريم البشارة، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
تُجدر الإشارة إلى أن البشارة فتح منزله لبعثة المنتخب الإماراتي طوال بطولة «خليجي الـ26» التي أقيمت في الكويت، وأسهمت هذه المبادرة بتوفير أجواء مميزة للبعثة الإماراتية خلال مشاركتها في المحفل الخليجي الكروي.
من جانبه ثمن مبارك سعود البشارة تكريم اتحاد الكرة له، مؤكداً أنه من عشاق الكرة الإماراتية، وأنه سيبقى وفياً لها في كل المناسبات، وقال «إن الكرم الإماراتي يسبق كل كرم، وأن دولة الإمارات تبقى في القلب، وأتمنى النجاح والتوفيق للمنتخبات الوطنية الإماراتية وأنديتها».

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة
الكويت
اتحاد كرة القدم
شباب الأهلي
الشارقة
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