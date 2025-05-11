ما نتائج «كلاسيكو» برشلونة وريال مدريد مع الحكم أليخاندرو هيرنانديز؟



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز لإدارة مباراة الكلاسيكو الحاسمة، الأحد، بين برشلونة وريال مدريد، وقاد هيرنانديز هذا الموسم، مباراتين لبرشلونة، آخرها ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الأولمبيك أمام أتلتيكو مدريد، وانتهت بتعادل مثير 4-4.

وكانت المباراة السابقة في مباراة الدوري مع إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان في التاسع من فبراير، وفاز فيها برشلونة 4-1، في المجمل، أدار هيرنانديز هيرنانديز 37 مباراة في الدوري الإسباني شارك فيها برشلونة، حيث حقق «البلوجرانا» 21 فوزاً و12 تعادلاً و4 خسائر.

أما بالنسبة لريال مدريد، أدار الحكم له 3 مباريات له هذا الموسم، حيث حقق فوزين خارج أرضه أمام سيلتا فيجو 2-1 وبيتيس 2-1، وفوز على أرضه أمام خيتافي 2-0، وفي 35 مباراة بالدوري الإسباني التي أدارها لريال مدريد، حقق الفريق الملكي 20 فوزاً و6 تعادلات و9 خسائر، وستكون هذه رابع مباراة «كلاسيكو» لـهيرنانديز، آخرها في 18 ديسمبر 2019، انتهت بالتعادل السلبي على ملعب «كامب نو»، ومباراته السابقة في 6 مايو 2018، أيضاً في برشلونة، بالتعادل 2-2، ويعود تاريخ أول «كلاسيكو» له إلى 2 أبريل 2016، عندما فاز برشلونة 2-1 على ملعب «سانتياغو برنابيو» ضمن الجولة 33، وهو نفس رقم جولة «الكلاسيكو» الحالي.