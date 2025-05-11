10 حقائق رقمية قبل «كلاسيكو الحسم» بين برشلونة والريال

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف برشلونة، منافسه ريال مدريد، مساء اليوم، في مباراة قد تُحدد مصير الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، حيث يتقدم برشلونة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ونرصد 10 أرقام مهمة عن «الكلاسيكو الحاسم» بين الفريقين، والذي سيلعب على ملعب كومبانيس الأولمبي.

- سيطر برشلونة على مدريد هذا الموسم، متغلباً عليه بنتيجة 4-0 في سانتياجو برنابيو في بداية الدوري، و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، و3-2 في نهائي كأس الملك، ويتطلع هانسي فليك إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي ضد الفريق الأبيض، ولم يحقق سوى مدرب واحد بداية أفضل من ذلك، حيث فاز بيب جوارديولا بخمسة ألقاب بين عامي 2008 و2010.

- بصفته مديراً فنياً لميلان وباريس سان جيرمان والآن ريال مدريد، واجه الإيطالي برشلونة 25 مرة وخسر 12 مرة، ولم يلحق به أي فريق آخر هذا العدد من الهزائم.

- برشلونة هو الفريق الوحيد الذي فاز على ريال مدريد ثلاث مرات في موسم واحد في مباريات تنافسية، الرقم القياسي هو أربع مباريات، وهو ما يحمله منذ موسم 1982-1983، حيث التقيا خمس مرات، فاز في أربع منها وتعادل مرة واحدة.

- سجل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي 99 هدفاً منذ انضمامه إلى النادي في صيف عام 2022، ويحتاج إلى هدف واحد فقط ليصبح أحد أسرع لاعبي برشلونة على الإطلاق للوصول إلى 100 هدف.

- يبعد كيليان مبابي بهدف واحد فقط من معادلة الحصيلة التهديفية لإيفان زامورانو كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في أول موسم مع ريال مدريد، وسجل المهاجم التشيلي زامورانو 37 هدفاً لريال مدريد في موسم 1992-1993 في موسمه الأول مع النادي.

- سجل ثلاثي هجوم برشلونة، ليفاندوفسكي (40) ورافينيا (32) ولامين (15)، 87 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، وهذا يفوق بكثير الأهداف الـ 71، التي سجلها مبابي (36) وفينيسيوس (21) ورودريجو (14).

- لعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي 17 مباراة ضد ريال مدريد مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، والآن برشلونة، وسجل 11 هدفاً، فقط ليو ميسي (26) ولويس سواريز (12) سجلا أهدافًا أكثر خلال هذا القرن.

- سجل برشلونة 91 هدفاً في الدوري حتى الآن، ولا يتفوق عليه سوى نفسه، حيث سجل 101 هدف في هذه المرحلة من موسم 2016-2017، في المقابل، استقبل ريال مدريد 22 هدفاً في 34 مباراة بالدوري حتى الآن، وهو أضعف رصيد له بعد 34 مباراة منذ موسم 2018-2019.

- فاز ريال مدريد بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ويأمل في تحقيق الفوز الخامس للمرة الأولى هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي كان من الممكن أن يحقق فيها ذلك منذ سلسلة من 9 مباريات في العام الماضي.

- لامين يامال ومبابي كلاهما يُعشق التسديد، سدد لاعب باريس سان جيرمان السابق 208 تصويبات على المرمى في جميع المسابقات هذا الموسم، مُتصدراً بذلك هذه الفئة، حيث يحل لامين ثانياً بفارق ضئيل برصيد 197 تسديدة.