رئيس ريال مدريد يواصل الغياب عن «الكلاسيكو»!



معتز الشامي (أبوظبي)

تشير جميع الدلائل إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يغيب عن مباراة كلاسيكو أخرى على ملعب المنافس، ووفقاً لصحيفة «سبورت»، لن يحضر رئيس ريال مدريد مباراة الجولة 35 من الدوري الإسباني أمام برشلونة، المقررة إقامتها يوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وهذا ليس غياباً عابراً، فقد تجنّب بيريز معظم مباريات ريال مدريد خارج أرضه هذا الموسم، واب بالفعل عن مباراة الكلاسيكو السابقة في برشلونة، ويعكس غيابه توتر العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة، لا سيما في أعقاب قضية نيجريرا، وانهيار العلاقات المباشرة بين قيادات الناديين.

وتم إلغاء غداء ما قبل المباراة بين مسؤولي النادي، وهو لفتة رياضية اعتيادية، كان من المقرر إقامته، خلال معرض برشلونة الدولي للسيارات، لكن غياب بيريز أدى إلى تغيير الخطة، وبدلاً من ذلك، سيُقام حفل استقبال كبير على شرفة كبار الشخصيات في الملعب، وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المتوقع أن يتقاسم بيريز المقعد الرئاسي مع خوان لابورتا، وهو ما يقضي على أي فرصة لإظهار الوحدة الرمزية.

وسافر وفد ريال مدريد إلى برشلونة السبت، لكن فلورنتينو بيريز ليس من بينهم، ويمثل النادي في مقصورة كبار الشخصيات إدواردو فرنانديز دي بلاس، النائب الأول لرئيس النادي.