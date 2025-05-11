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الرياضة

زايد وحمدان بن سلطان يتوجان العين بلقبي الناشئين والأشبال

زايد وحمدان بن سلطان يتوجان العين بلقبي الناشئين والأشبال
11 مايو 2025 14:00

العين (الاتحاد)


توج الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، فريق العين بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة، بعد فوزه على الوصل 5-1، في الجولة الأخيرة للبطولة على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ونجح «الزعيم» في حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة، ليواصل سيطرته على بطولات الفئات السنية للموسم الثاني على التوالي، في تأكيد على جودة القاعدة العيناوية ونهج النادي في صناعة المواهب الواعدة.
وخاض الفريق 21 مباراة خلال الموسم، حقق فيها 19 فوزاً، وتعادل في مباراتين، من دون أي خسارة، وحصد 59 نقطة، في مسيرة متميزة بالأرقام القياسية، وسجل الفريق 118 هدفاً، بمعدل يفوق 5 أهداف في كل مباراة، ليكون أقوى هجوم في المسابقة، وبفارق 44 هدفاً عن أقرب منافسيه، فيما استقبلت شباكه 18 هدفاً فقط، في مؤشر واضح على توازن وقوة الأداء بين جميع الخطوط، وعلى المستوى الفردي، جاء محمد رسول في صدارة الهدافين «41 هدفاً»، وتبعه كومبيتو سليمان «25 هدفاً».

 

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وتوج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، فريق العين بلقب دوري الأشبال الذي ينظمه اتحاد كرة القدم لفئة تحت 14 سنة، وذلك عقب مباراة الجولة الأخيرة أمام بني ياس، والتي انتهت بفوز «الزعيم«3-2، على ملعب فهد النويس، وسط أجواء احتفالية رائعة، وكان «الزعيم» حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة، ليواصل هيمنته على بطولات الفئات السنية للموسم الثاني على التوالي، في تأكيد على جودة القاعدة العيناوية ونهج النادي في صناعة المواهب الكروية الواعدة.
وخاض الفريق 24 مباراة خلال الموسم، حقق فيها 22 انتصاراً، وتعرض لخسارتين فقط، من دون أي تعادل، حاصداً 66 نقطة في مسيرة استثنائية على الصعيدين الفني والرقمي، وسجل الفريق 122هدفاً، بمعدل يناهز 5 أهداف في كل مباراة، ليكون أقوى هجوم في المسابقة، وبفارق 52 هدفاً عن أقرب منافسيه، فيما استقبلت شباكه 26 هدفاً، في مؤشر واضح على توازن الأداء بين جميع الخطوط، وعلى المستوى الفردي، برز المهاجم سعيد الشامسي، الذي تصدر قائمة الهدافين بـ 38 هدفاً، مؤكداً قدرته التهديفية العالية، ومساهمته الفعالة في ترجمة مجهود الفريق إلى نتائج ملموسة.

 

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العين
دوري الناشئين
دوري الأشبال
الوصل
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