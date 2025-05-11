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الرياضة

«شمّا» و«ألحان» تخوضان سباق «بري ماندارين» الفرنسي

«شمّا» و«ألحان» تخوضان سباق «بري ماندارين» الفرنسي
11 مايو 2025 16:00

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، غداً الاثنين، تحدي سباق «بري ماندارين الثالث» بمضمار ضاحية تاربس بفرنسا.
وخصص سباق بري ماندراين الثالث لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، ويمثل خيول ياس المهرة «ألحان» بإشراف شارل جوردين، وقيادة رومين دبورد.
وشاركت «ألحان» ابنة «أف البحر» والفرس «بيان» في ثلاث سباقات حلت خلالهما في المركز الثالث في سباق بري محمد أوكيلي، والمركز الأول في سباق بري ماجيك دي بيبول لمسافة 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، قبل أن تحل في المركز الثالث في سباق بري نيفتا للفئة الثانية لمسافة 2000 متر بمضمار لاتست.
والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هي المهرة «شمّا» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة لو كالونيك، وكانت ابنة «منجز» والفرس «دهوا» قد خاضت 4 سباقات حلت في الأولى في المركز التاسع، ثم المركز الثاني في سباق بري سانت لوران، قبل أن تذهب للفوز بسباق «بري ماجنيسي» لمسافة 2100 متر بمضمار تولوز، وفي آخر مشاركة حلت في المركز الثاني في سباق بري نيفتا للفئة الثانية.

خيول ياس
فرنسا
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