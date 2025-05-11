رغم خسارة «الكلاسيكو».. مبابي يكتب التاريخ في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد 3 أهداف «هاتريك» في مرمى برشلونة في الدوري الإسباني في المباراة التي حسمها «البارسا» بنتيجة 4-3، ليواصل صدارة «الليجا» بـ82 نقطة.

ليرفع مبابي رصيده هذا الموسم إلى 39 هدفاً، ويعد هو ثالث لاعب يسجل «هاتريك» في «كلاسيكو» الدوري الإسباني بالقرن الـ21 بعد، ليونيل ميسي (مرتين) لويس سواريز (مرة)، وأول من يحقق ذلك مع ريال مدريد منذ يناير 1995 (آخرهم إيفان زامورانو)، وكان مبابي حطم بالفعل رقماً قياسياً للنادي بهدفيه الأولين قبل أن يكمل ثلاثيته، ورفعت أهدافه رصيده إلى 39 هدفاً في 52 مباراة خاضها في كل المسابقات منذ انضمامه قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وهذا هو الرقم الأكبر على الإطلاق للاعب في موسمه الأول مع ريال مدريد، محطماً رقم إيفان زامورانو في موسم 1992-1993، سجل زامورانو 37 هدفاً في 45 مباراة منذ انضمامه من إشبيلية قبل أكثر من 3 عقود، وحطم مبابي أيضاً الرقم الذي حققه كريستيانو رونالدو في عامه الأول في إسبانيا، حيث سجل البرتغالي 33 هدفاً منذ انتقاله من مانشستر يونايتد في عام 2009، ولكن لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه ليتفوق على أفضل مواسم رونالدو في مدريد، والذي سجل فيه 61 هدفا خلال موسم 2014-2015.

ويملك مبابي فرصا لتعزيز رقمه القياسي قبل نهاية الموسم، حيث يتبقى لريال مدريد 3 مباريات في الدوري الإسباني بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة للموسم، وفي الوقت نفسه، سيشارك في كأس العالم للأندية الموسعة المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة، ورغم ثلاثية النجم الفرنسي، انتهى به الأمر في الجانب الخاسر، حيث هزم ريال مدريد 4-3 في نتيجة تقرب برشلونة بقوة من الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة قبل أن يضاعف غلته بعد 9 دقائق فقط، لكن برشلونة رد بقوة بتسجيله 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول ليقلب المباراة رأسا على عقب، ونجح مبابي في تقليص الفارق بعد الاستراحة، مسجلا ثالث «هاتريك» له مع ريال مدريد، لكن برشلونة نجح في الحفاظ على الفوز.

ويتقدم برشلونة بسبع نقاط على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ويحتاج إلى فوز واحد فقط من مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري ليحسم اللقب، ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد أهدافه الثلاثة في مرمى برشلونة، وبفضل أهدافه، ارتفع رصيده إلى 26 هدفاً في الدوري، متجاوزاً روبرت ليفاندوفسكي في السباق على الحذاء الذهبي، وإذا تمكن مبابي من البقاء في صدارة الترتيب بنهاية الموسم، يكون أول لاعب في ريال مدريد يحقق ذلك منذ 3 سنوات.