24 جولة أنهت مغامرة «دبا الحصن» في «المحترفين»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

بعد 24 جولة ودّع دبا الحصن دوري المحترفين، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة فقط بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه البطائح الذي يحتل المركز 12 برصيد 24 نقطة، وجمع دبا الحصن نقاطه من 4 حالات فوز و4 تعادلات، بينما تلقى 16 خسارة، كان آخرها أمام فريق الوحدة في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين.

وكانت الرحلة القصيرة قد بدأت تحت قيادة المدرب البرازيلي زاناردي، الذي واجه صعوبة كبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية، وخاض الفريق تحت قيادته 6 جولات دون أن يحقق أي نقطة، ما دفع إدارة النادي إلى التغيير الفني.

جاء المدرب الوطني حسن العبدولي ليحاول إنقاذ الموسم، ونجح في تحقيق النقاط الـ16 التي جمعها الفريق، من خلال 4 انتصارات و4 تعادلات، ما أعطى بصيص أمل لجماهير الفريق، لكن المهمة كانت صعبة للغاية في ظل المنافسة القوية.

ورغم الهبوط، أظهر دبا الحصن روحاً قتالية واستمر في المقاومة حتى الجولة 24، وحاول الفريق العودة بقوة في الجولات الأخيرة، إلا أن الفارق الكبير في النقاط مع الفرق المنافسة حال دون تحقيق البقاء.

وتتطلع إدارة النادي الآن إلى مراجعة الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للموسم المقبل في الدرجة الأدنى، على أمل العودة سريعاً إلى دوري المحترفين واستعادة مكانتها بين الكبار.