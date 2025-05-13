«هجن الرئاسة» تعانق الناموس في كأس الإيذاع المفتوح

الوثبة (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات أشواط الرموز لسن الإيذاع المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025» في اليوم السادس للمنافسات.

وظفرت هجن الرئاسة برمز الأبكار للشوط المفتوح، بينما حصدت هجن الشيحانية رمز الجعدان للشوط المفتوح، وسط منافسة قوية بين الشعارات الكبرى في المهرجان التراثي، خلال منافسات سن الإيذاع التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة في أبوظبي.

وأهدت «كحال» بقيادة المضمر حمدان بن مروشد، هجن الرئاسة كأس الإيذاع الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول، ونجحت في خطف ناموس الشوط، محققة أفضل توقيت زمني بـ 8:44:66 دقيقة، بعد صراع مع «متعبة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان الوهيبي التي أنهت الشوط في توقيت قدره 8:46:93 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «شهبار» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جار الله طالب عقيل بتوقيت زمني قدره 8:47:68 دقيقة.

ونجحت هجن الشيحانية في حصد الرمز الثاني خلال منافسات الإيذاع بعد أن فاز «الوسمي» بقيادة المضمر محمد خالد العطية، ببندقية الإيذاع الجعدان في الشوط المفتوح، وتجاوز خط النهاية أولاً بتوقيت 8:46:71 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان الوهيبي الذي حل ثانياً بتوقيت 8:46:76 دقيقة، بينما جاء في المركز الثالث «مشبب» لهجن الرئاسة بتوقيت 8:49:93 دقيقة.

وتوَّج عبد الله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المضمرين الفائزين بالرموز الغالية.

وتنطلق يوم غد، تحديات الكبار بمنافسات سن الثنايا التي تقام لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بالوثبة، على فترتين صباحية ومسائية، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، منها 4 رموز لفئة الإنتاج، ومثلها في أشواط المفتوح والمحليات.

وتتنافس المطايا في سن الثنايا في الفترة الصباحية عبر 18 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز في فئة الإنتاج، وستكون الانطلاقة مع كأس وبندقية الأبكار والجعدان المحليات الإنتاج في أول شوطين رئيسيين، ثم كأس وشداد الأبكار والجعدان المهجنات الإنتاج في الشوطين الثالث والرابع.

وتتجه الأنظار في الفترة المسائية لمتابعة 4 أشواط لرموز الثنايا لهجن أبناء القبائل لأشواط المفتوح والمحليات والجوائز المالية القيمة، حيث الصراع على كأس الأبكار المفتوح في الشوط الأول ومليون ونصف درهم، وبندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني وجائزته مليون درهم، ثم كأس الأبكار المحليات في الشوط الثالث وجائزته مليون درهم، وتختتم المنافسات بشداد الجعدان المحليات وجائزته 800 ألف درهم.