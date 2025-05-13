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الرياضة

كلباء يهزم عجمان بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين

كلباء يهزم عجمان بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين
13 مايو 2025 23:14

 
علي معالي (عجمان)


فاز فريق كلباء على عجمان باستاد راشد بن سعيد 3-2، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع كلباء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف عجمان عند النقطة 27 في المركز العاشر.
تقدم كلباء بثلاثية سجلها مهدي قايدي في الدقائق (3 و42) وسالم راشد (17)، فيما سجل لعجمان ميلوش من ضربتي جزاء في الدقيقتين 59 و67.

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بدأت المباراة بهدف سريع من مهدي قايدي في الدقيقة الثالثة، مستفيداً من خطأ وارتباك دفاعات البرتقالي، وصنع الهدف الثاني عندما مرر كرة جميلة إلى سالم راشد في الدقيقة 17، بعد خطأ دفاعي آخر من «البرتقالي»، ليؤكد كلباء تفوقه وسيطرته على المباراة، ورغم سيطرة عجمان على أول 30 دقيقة بنسبة 55%، مقابل 45% لفريق كلباء، لكن النتيجة الإيجابية كانت من مصلحة «النمور»، ويستمر بلال يوسف في ارتكاب الأخطاء الفادحة، ليتم خطف الكرة منه لتصل إلى مهدي قايدي الذي يراوغ دفاعات عجمان ويسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى كلباء، وبدأت الأخطاء الدفاعية في الظهور، وأجرى مدرب عجمان بعض التغييرات، ليقلص «البرتقالي» الفارق بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 59 سجله ميلوش، ثم ضربة جزاء أخرى يسجل منها نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 67.

كلباء
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