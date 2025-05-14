إشبيلية يهرب من «الشبح»

إشبيلية (د ب أ)



استعاد إشبيلية نغمة الانتصارات بفوز غالٍ على ملعبه ووسط جماهيره أمام لاس بالماس بنتيجة 1- صفر ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز ألفارو جارسيا باسكوال هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 52 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وحقق الفريق الأندلسي فوزه الثاني في آخر 10 جولات، منذ تغلبه على ريال سوسيداد بالنتيجة نفسها في 9 مارس الماضي، وبعدها اكتفى إشبيلية بتعادلين وست هزائم في الجولات الثمانية الماضية.

وبهذا الفوز الغالي رفع إشبيلية رصيده إلى 41 نقطة ليقفز للمركز 13 ويبتعد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية، أما لاس بالماس تلقى خسارته الرابعة توالياً، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز 19 «قبل الأخير»، ويبقى مهدداً بالهبوط في آخر جولتين من المسابقة.