الاتحاد.. «دقات العاشرة»!



الرياض (أ ف ب)



سيكون الاتحاد أمام فرصة حسم لقبه العاشر حين يلتقي الخميس مع مضيفه الرائد متذيل الترتيب، الذي حُسِمَ هبوطه إلى المستوى الثاني، وذلك في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في الصدارة بفارق ست نقاط أمام الهلال بطل الموسم الماضي، وبالتالي وبتجديده فوزه على الرائد الذي خسر ذهاباً 4-1، وتحقيقه انتصاره الرابع توالياً، يحسم اللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم.

وسيكون اللقب من نصيب الاتحاد بغض النظر عن نتيجة الهلال مع ضيفه الفتح الجمعة، وذلك بسبب أفضلية المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، إذ فاز إياباً في المرحلة الحادية والعشرين 4-1، بعدما خسر ذهاباً في المرحلة الرابعة 1-3.

وبعد فوزه في المرحلة الماضية على الفيحاء 3-0 بفضل ثنائية الفرنسي، كريم بنزيمة الذي رفع رصيده إلى 21 هدفاً في وصافة ترتيب الهدافين خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (23)، قال المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان «بعد الفوز على النصر (3-2 في المرحلة قبل الماضية)، اكتسب الفريق القوة الذهنية اللازمة لتحقيق الانتصارات في باقي المباريات».

ويغيب عن الاتحاد المهاجم الفرنسي موسى ديابي بسبب الإيقاف مباراتين من لجنة الانضباط والأخلاق بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام النصر.

وفي ظل الوضع المعنوي الصعب للرائد الذي حُسِمَ هبوطه إلى المستوى الثاني بعد خسارته مبارياته الثلاث الأخيرة والاكتفاء بفوزه يتيم في آخر عشر مراحل، يبدو الاتحاد مرشحاً فوق العادة لتحقيق فوزه الرابع والعشرين للموسم وبالتالي حسم اللقب، مع فرصة لفوز بلقب آخر في ختام الموسم حين يلتقي القادسية في نهائي مسابقة الكأس في 30 الشهر الحالي.

ومن المؤكد أن الاتحاد استفاد تماماً من التركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية نتيجة غيابه القاري بعد حلوله خامساً في دوري الموسم الماضي، فيما انشغل خصومه بدوري أبطال آسيا للنخبة الذي ذهب لقبه للأهلي في نهائي جدة على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.

ومن جهته، يحاول الهلال في مواجهته مع الفتح الثالث عشر الذي خسر ذهاباً بتسعة أهداف نظيفة، حسم المركز الثاني والتأهل بالتالي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك من خلال المحافظة أقله على فارق النقاط الخمس، الذي يفصله عن النصر الثالث الذي يتواجه الجمعة مع ضيفه التعاون الثامن مع الأمل بالبناء على انتصاره الكاسح بتسعة أهداف نظيفة ضد الأخدود في المرحلة الماضية، بينها رباعية للسنغالي ساديو ماني.

ويسعى الهلال إلى تحقيق فوزه الثالث بقيادة مدربه الوطني محمد الشلهوب الذي تولى المهمة حتى نهاية الدوري بدلاً من البرتغالي جورجي جيسوس، بعد إقالة الأخير عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

ويستمر غياب الثنائي ياسر الشهراني والبرتغالي جواو كانسيلو عن الهلال بسبب الإصابة.

وقال الشلهوب بعد الفوز على العروبة برباعية نظيفة في المرحلة الماضية «مباراتنا كانت أفضل من المباراة السابقة (5-3 ضد الرائد) وهذا يعكس التزام اللاعبين خلال التدريبات وأثناء المواجهة».

وبعدما غاب عن الفوز الكاسح على الأخدود 9-0 بسبب عدم الجاهزية البدنية، على غرار الفرنسي محمد سيماكان وعبدالله الخيبري، من المتوقع أن يعود رونالدو لصفوف النصر والدفاع عن مركزه في صدارة الهدافين والمهدد من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني بنزيمة والمهاجم المغربي للشباب عبد الرزاق حمد الله الذي يحل وفريقه الخميس على الرياض التاسع.

وبعدما ضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة نتيجة تتويجه باللقب، يبدو الأهلي مرتاحاً على وضعه في المركز الخامس برصيد 61 نقطة وبفارق 7 عن الهلال الثاني قبل مواجهته السبت مع الخلود الثاني عشر، فيما يطمح القادسية الرابع إلى إزاحة النصر عن المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2 في مواجهته الخميس مع ضيفه الوحدة الثاني عشر المتقدم بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط الذي يتواجد فيها العروبة (يلتقي الجمعة مع الخليج) والأخدود (يلتقي السبت مع الفيحاء).