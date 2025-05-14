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الرياضة

3 لاعبين يغيبون عن تدريبات يونايتد قبل «النهائي الأوروبي»

3 لاعبين يغيبون عن تدريبات يونايتد قبل «النهائي الأوروبي»
14 مايو 2025 16:38

لندن (د ب أ)

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غاب الثلاثي ليني يورو، وماتيس دي ليخت، وأندين هيفين، عن تدريبات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، قبل أسبوع من المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي أمام فريق توتنهام.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي يوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كل الأنظار ستكون موجهة للمباراة النهائية للدوري الأوروبي، التي تقام الأربعاء المقبل في بلباو.
قد يواجه روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مشكلة في خط دفاع أمام توتنهام، وذلك استناداً إلى الحصة التدريبية المفتوحة لمانشستر يونايتد في مركز كارينجتون اليوم.
وخرج يورو وهو يعرج من المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام ويستهام 0-2 يوم الأحد بسبب مشكلة في القدم، وكان غيابه عن التدريبات ملحوظاً، وكذلك الأمر بالنسبة لدي ليخت، الذي تعرض لإصابة في مباراة برينتفورد.
وأدى هيفين تدريبات فردية قبل مباراة الإياب للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي أمام أتلتيك بلباو، ولكن لم يظهر في مران اليوم، والذي شهد مشاركة جوني إيفانز وتوبي كولير.
وأدى دييجو دالوت تدريبات فردية قبل التدريبات الجماعية، حيث يسعى إلى المشاركة في النهائي، ولكن تأكد غياب ليساندرو مارتينيز وجوشوا زيركيزي لنهاية الموسم.

مانشستر يونايتد
ماتيس دي ليخت
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
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