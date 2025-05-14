جوف إلى نصف نهائي روما في 102 دقيقة



روما (أ ف ب)

بلغت الأميركية كوكو جوف المصنفة ثالثة عالمياً الدور نصف النهائي لدورة روما الألف نقطة في التنس للمرة الثانية توالياً، وذلك بعد حسمها مواجهتها مع الروسية الشابة ميرا أندرييفا السابعة 6-4 و7-6.

واحتاجت جوف إلى ساعة و42 دقيقة، كي تحقق فوزها الرابع على الروسية البالغة 18 عاماً من أصل أربع مواجهات بينهما، في تكرار لسيناريو الدور ذاته من دورة مدريد الألف نقطة نهاية الشهر الماضي، وتبلغ نصف النهائي للمرة الثانية توالياً في العاصمة الإيطالية والثالثة من أصل سبع مشاركات.

ووصلت جوف إلى نصف النهائي للمرة الأولى عام 2021، حين انتهى مشوارها على يد البولندية إيجا شفيونتيك التي توجت لاحقاً باللقب، قبل أن يتكرر الأمر العام الماضي، حين خسرت أمام اللاعبة نفسها التي أحرزت أيضاً اللقب.

وبعد تخطيها الروسية الفائزة هذا الموسم بلقبي دورتي دبي وإنديان ويلز الألف نقطة، تأمل ابنة الـ21 عاماً، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، أن تنجح للمرة الأولى في تخطي نصف النهائي والحصول على فرصة الفوز بلقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد أول عام 2023 في سينسيناتي وثان العام الماضي في بكين.

لكنها قد تصطدم في اختبارها التالي بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى ووصيفة بطلة العام الماضي التي تلتقي لاحقاً بالصينية جينج كينوين الثامنة.

وستكون المواجهة، في حال حصلت، ثأرية لجوف لأنها خسرت نهائي دورة مدريد الشهر الماضي أمام البيلاروسية بمجموعتين.

وقالت جوف إن «هذا الانتصار سيمنحني الكثير من الثقة، حتى لو أني لم أقدم أفضل شيء ممكن في بعض النقاط».

وبعد بداية متوازنة بين اللاعبتين، حققت جوف الخرق في الشوط الثامن، حين استغلت أولى فرصها لكسر إرسال منافستها، وتقدمت 5-3، لكن الأخيرة ردت بالمثل في التالي قبل أن تتنازل عن العاشر والمجموعة 4-6.

وبدأت جوف المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى وانتزعت الشوط الثاني على إرسال أندرييفا لتتقدم 2-0، لكنها عادت وتنازلت عن إرسالها في الشوط الثالث، ما سمح للروسية بإدراك التعادل على إرسالها 3-3 وصولاً إلى الشوط الثاني عشر 6-6، لتحتكم اللاعبتان إلى شوط فاصل تقدم فيه جوف 5-3 في طريقها لحسمه 7-5 والمباراة.

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، ضرب النرويجي كاسبر رود المصنف سادساً موعداً في ثمن النهائي مع الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً الذي يخوض مشاركته الأولى، بعد إيقافه لثلاثة أشهر بسبب المنشطات، وذلك بفوزه على الإسباني خاومي مونار 6-3 و6-4 في ساعة و37 دقيقة، كاسراً إرسال المصنف 66 عالمياً مرتين ليحقق انتصاره التاسع توالياً امتداداً من دورة مدريد التي أحرز لقبها على حساب البريطاني جاك درايبر.