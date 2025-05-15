ألكاراز وجوف يواصلان الأحلام في روما

روما(أ ف ب)

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً، مشواره في مشاركته الثانية فقط في دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وبلغ نصف النهائي بفوزه على البريطاني جاك درايبر الخامس 6-4 و6-4 أمس، في ربع النهائي، فيما فقد الألماني ألكسندر زفيريف الثاني لقبه بخسارته أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-7 (1-7) و4-6).ولدى السيدات توقف مشوار البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بخسارتها المفاجئة أمام الصينية جنغ كينوين الثامنة 6-4 و6-3.

وضرب ألكاراز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث ثأر لخسارته أمام درايبر في نصف نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في مارس الماضي، في طريق الأخير إلى التتويج باللقب، وضمن ارتقاءه إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، الذي سيصدر الإثنين خلف الإيطالي يانيك سينر، وبالتالي سيكون ثانياً في في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس، والتي سيدافع عن لقبه بها في الفترة بين 25 مايو الحالي والثامن من يونيو المقبل.

واحتاج ألكاراز، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة تعرض لها عندما خسر نهائي دورة برشلونة أمام الدنماركي هولغر رونه أواخر الشهر الماضي، إلى ساعتين و37 دقيقة للتغلب على درايبر للمرة الثانية هذا الموسم، بعد الأولى في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، والرابعة في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وحقق اللاعب الإسباني المتوج بلقب دورة مونتي كارلو لماسترز الألف مطلع الشهر الماضي، والساعي إلى لقبه الثالث هذا الموسم بعد الأول في روتردام الهولندية في فبراير الماضي، فوزه الثالث عشر على الملاعب الترابية هذا العام مقابل خسارة واحدة.

ويلتقي ألكاراز في نصف النهائي مع موزيتي (8) الذي أطاح بزفيريف حامل اللقب فتواصلت معاناة الأخير هذا الموسم.

وحجز النروجي كاسبر رود السادس بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الإسباني جاومي مونار 6-3 و6-4 في ساعة و37 دقيقة، كاسراً إرسال المصنف 66 عالمياً مرتين ومحققاً انتصاره التاسع توالياً امتداداً من دورة مدريد التي أحرز لقبها على حساب درايبر.

وضرب وصيف رولان جاروس في 2022 و2023 موعداً نارياً مع الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً، والذي يخوض مشاركته الأولى بعد إيقافه لثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

ولدى السيدات، أطاحت الصينية كينوين بسابالينكا وصيفة النسخة الماضية والمتوجة أخيراً بدورة مدريد.

وفكت كينوين اخيراً عقدتها أمام البيلاروسية في المحاولة السابعة بعد أن قدمت عرضاً واثقاً في العاصمة الإيطالية الأربعاء.

وبعد أن صمدت في مواجهة محاولات سابالينكا كسر إرسالها، ردت جنغ بالسلاح ذاته وتقدمت 3-2 في المجموعة الأولى، قبل أن ترسل لحسمها 6-4 في 50 دقيقة

واستهلت جنغ الثانية بكسر إرسال المصنفة اولى عالميا، ورغم تصميم سابالينكا على محاولة العودة في الشوطين الخامس ثم السابع، لكنها لم تستطع كسر إرسال منافستها التي واصلت طريقها نحو تحقيق فوز لافت بكسر ارسال البيلاروسية في الشوط التاسع وحسمها المجموعة 6-3 في 47 دقيقة.

وتلتقي جنع في دور الأربعة مع الأميركية كوكو غوف الثالثة عالمياً والفائزة على الروسية الشابة ميرا أندرييفا السابعة 6-4 و7-6 (7-5).