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الرياضة

220 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للجودو

220 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للجودو
15 مايو 2025 10:52


أبوظبي (الاتحاد)
 ينظم اتحاد الجودو، بعد غد السبت بطولة كأس الإمارات تحت 18 سنة للجنسين من المواطنين فقط فئتي الأشبال والناشئين، بهدف اختيار المواهب من الجنسين لدعم المنتخبات الوطنية في المراحل السنية، وذلك استعداداً للاستحقاقات الخارجية القادمة، بإشراف الأجهزة الفنية لتلك المنتخبات، والتي تتجدد إقامتها بصالة الاتحاد الجديدة في بني ياس شرق برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، وتشهد البطولة مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات الفنية، والأوزان، من بينهم 100 لاعب لفئة الأشبال، و30 لتلك الفئة من الإناث، و70 لاعباً من الناشئين و20 لاعبة من الناشئات، يمثلون أندية الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، كلباء، الفجيرة لفنون القتالية، خورفكان، الشارقة لرياضة المرأة، وكلباء لرياضة المرأة. وحددت اللائحة أعمار فئة الأشبال تحت 15 سنة مواليد (2012 و2011)، وهي الفئة القاصرة على المواطنين بهدف اختيار المواهب منهم لدعم المنتخب الوطني للأشبال في الفترة المقبلة، ويحق لكل فريق المشاركة بأي عدد من اللاعبين واللاعبات، فيما تحددت فئة الناشئين والناشئات لأعمار مواليد (2010، 2009، و2008) وتحددت أوزان البنين والبنات بـ 11 وزناً. وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، بالجهود التي بذلت من جميع الأندية خلال الموسم الحالي، بعد حاله الاستقرار الفني والإداري والتنظيمي مع قيام صالة الاتحاد الجديدة، مؤكداً أهمية بطولات المراحل العمرية، باعتبارهم أمل المستقبل، ومؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وبشكل مستمر، وإكسابهم خبرة البطولات والمنافسات الخارجية.

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