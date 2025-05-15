مفاجآت كأس إيطاليا.. بولونيا ينضم إلى نابولي وتورينو وسامبدوريا وبارما

عمرو عبيد (القاهرة)

رغم أن بولونيا يسبق ميلان في جدول ترتيب «الكالشيو»، خلال الموسم الحالي، حيث يحتل «الروسوبلو» المقعد السابع بفارق نقطتين عن «الروسونيري»، الثامن، إلا أن فوزه بلقب كأس إيطاليا على حساب الأخير يُعد بمثابة «مُفاجأة»، خاصة أنه استعاد الكأس بعد غياب طال 51 عاماً، ورفع رصيده من الألقاب إلى 3، لينضم «الأحمر والأزرق» إلى أصحاب أشهر «المفاجآت» في كأس إيطاليا، عبر التاريخ. ولعل ما قام به نابولي في بطولة الكأس بموسم 1961-1962، يُعتبر أكبر مفاجآتها التاريخية على الإطلاق، لأن «السماوي» لا يزال حتى الآن الفريق الوحيد، الذي فاز بكأس إيطاليا وقت وجوده في دوري الدرجة الثانية، وما زاد من حجم المفاجأة في تلك الحقبة قبل 63 عاماً، أن نابولي تغلّب على 5 فرق من «الكالشيو» في طريقه نحو أول لقب كبير في تاريخه. «الجلي أزوري» الذي صعد إلى «سيري آ» في الموسم التالي وقتها، نجح في الإطاحة بسامبدوريا وتورينو وروما ومانتوفا، بداية من الدور الثاني حتى المباراة النهائية، وهي فرق احتلت المراكز بين الخامس والعاشر في جدول ترتيب «الكالشيو» بذلك الموسم، ثم فاز في النهائي بنتيجة 2-1، على حساب فريق سبال، الذي أنهى موسمه في المركز الـ14 بدوري الدرجة الأولى. وبعد 5 سنوات، نجح تورينو في الفوز بالكأس الثالثة في تاريخه، بعد غياب 25 عاماً، وجاء تتويجه بلقب نُسخة 1967-1968 على حساب «عملاقي الكالشيو»، ميلان والإنتر، بجانب بولونيا أيضاً، إذ أقيمت المرحلة النهائية من بطولة الكأس بنظام المجموعة، وخلالها تغلّب «الثيران» على «الأفاعي» في المباراتين، بينما تعادل مع «الشياطين» مرتين، وكان تورينو قد تعادل أولاً مع بولونيا قبل الفوز عليه، والمُثير أن ميلان فاز وقتها بلقب «سيري آ»، وتساوى الإنتر مع بولونيا في المركز الخامس، بينما جاء تورينو سابعاً في جدول الدوري. وفي موسم 1984-1985، كان سامبدوريا على موعد مع أول بطولة في تاريخه، عندما فاز على ميلان في نهائي الكأس، ذهاباً وإياباً بمجموع 3-1، وكان الغريب أن «الشياطين» بلغ المباراة النهائية بعد تجاوزه عمالقة الكرة الإيطالية، نابولي ويوفنتوس والإنتر، على الترتيب بداية من دور الـ16، بينما فاز «لا سامب» على بيزا وتورينو وفيورنتينا، وكان الأول يلعب في دوري الدرجة الثانية، بينما كان الثالث يبعد عنه 5 مراكز و8 نقاط في «الكالشيو». الطريف أن آخر مفاجآت الكأس الإيطالية، ارتبطت بفريقي بارما ويوفنتوس، في مفارقة غريبة، إذ فاز الأول على الثاني مرتين في نُسختي 1991-1992 و2001-2002، وتُوّج بارما بلقبه الأول في الكأس عام 1992 ثم بلغ اللقب الثالث في 2002، وفي كل مرة كان الفارق كبيراً بينهما على صعيد ترتيب «سيري آ»، ففي موسم 1991-1992، كان «السيدة العجوز» وصيفاُ مقابل احتلال «رجال الدوق» المركز السابع، ووقتها فاز على فيورنتينا وجنوى وسامبدوريا، من دور الـ16 حتى النهائي، بينما أطاح «اليوفي» أتالانتا والإنتر وميلان، لكن رفاق روبرتو باجيو وسالفاتوري سكيلاتشي وأنطونيو كونتي، اكتفوا بالفوز في ذهاب النهائي بنتيجة 1-0، قبل الخسارة بهدفين في الإياب. أما في موسم 2001-2002، فكان «البيانكونيري» بطلاً للدوري الإيطالي، بفارق كبير جداً عن بارما، صاحب المركز العاشر، لكن «الجياللوبلو» نجح في اقتناص الكأس بفضل قاعدة أفضلية التسجيل خارج الديار، بالهزيمة 1-2 في تورين والفوز 1- 0 في بارما، وكان «اليوفي» مُدججاً بالنجوم مثل كونتي وإدجار ديفيدز ونيدفيد وليليان تورام وديل بييرو وزامبروتا، كما أبعد سامبدوريا وأتالانتا وميلان من طريقه قبل مواجهة بارما، الذي تجاوز ميسينا وأودينيزي وبريشيا، وفاز باللقب في النهاية.