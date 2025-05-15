العروبة يستعد لـ «الأولى» بـ«دماء جديدة»



فيصل النقبي (الفجيرة)

رغم تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، قدّم فريق العروبة عروضاً قوية في آخر خمس جولات من دوري أدنوك للمحترفين، محققاً سبع نقاط ثمينة، وتمكن الفريق من الفوز على كلٍ من عجمان وبني ياس، وتعادل أمام الوحدة، بينما خسر بصعوبة أمام العين والوصل.

هذا الأداء اللافت في الجولات الختامية يعكس الروح القتالية التي ظهر بها الفريق، رغم خروجه من حسابات البقاء مبكراً، ويمنح مؤشراً واضحاً على وجود قاعدة صلبة يمكن البناء عليها في الموسم المقبل.

وتستعد إدارة النادي حالياً لإعادة تشكيل الفريق من جديد، عبر استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصفوف بالعناصر الشابة وأصحاب الخبرة، بهدف العودة السريعة والمستحقة إلى عالم المحترفين، خاصة في ظل الدعم المتواصل من محبي النادي وطموحات جماهيره الوفية، حيث تقوم بتجديد عقود بعض اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق في موسم الأولى القادم.