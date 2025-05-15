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الرياضة

«زايد العليا» تنظم مهرجان أصحاب الهمم لكرة المضرب

«زايد العليا» تنظم مهرجان أصحاب الهمم لكرة المضرب
15 مايو 2025 18:38

 
العين (وام)

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نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع نادي أبوظبي لكرة المضرب، «مهرجان أصحاب الهمم لكرة المضرب» في مدينة العين، بمناسبة افتتاح مركز العين لكرة المضرب بمقر مركز العين للرعاية والتأهيل (مدرسة الهمة)، التابع للمؤسسة.
وشهد المهرجان مشاركة 154 طالباً من 24 مدرسة فوق 10 سنوات من الجنسين، وأصحاب الإعاقات الحركية (الشلل الدماغي، إصابات الحبل الشوكي، البتر، الأقزام) والذهنية والسمعية، تنافسوا في فعاليات رياضية متنوعة تركزت على رياضتي تنس الطاولة والريشة الطائرة.
ويأتي تنظيمه في إطار الاتفاقية المشتركة بين المؤسسة ونادي أبوظبي لكرة المضرب، التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم رياضياً، واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية.
ويهدف من تنظيم المهرجان اكتشاف واستقطاب المواهب الرياضية لدعم الأكاديمية البارالمبية التابعة للمؤسسة، تأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، ونشر ثقافة رياضة كرة المضرب بين أصحاب الهمم، ودعم الدمج المجتمعي وتعزيز قاعدة بيانات منتسبي الأندية التابعة للمؤسسة.
وأكد عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، أن تنظيم هذا المهرجان الرياضي المميز يعكس التزام المؤسسة العميق في تمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة.
وقال إن الرياضة تعد وسيلة حيوية لدعم التمكين الاجتماعي والرياضي لأصحاب الهمم، وهذه الفعالية تعد خطوة نحو استكشاف المواهب الجديدة ودعمها لتمثيل الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.
وتضمنت الفعالية ضمن البرنامج الرياضي، ورشة تدريبية في تنس الطاولة والريشة الطائرة، ومنافسات رياضية أظهرت مهارات مميزة وتطوراً ملحوظاً لدى الطلاب، إلى جانب تقديم وجبات غذائية للمشاركين وتوزيع هدايا رياضية عينية تضمنت مضارب تنس الطاولة والريشة.
وفي ختام المنافسات، تم تتويج المدارس الفائزة بالميداليات والدروع التكريمية، حيث حصلت مدرسة الريف الخاصة على الكأس الذهبية بتحقيقها 27 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية، 7 فضيات، و9 برونزيات، وفي المركز الثاني والكأس الفضية مدرسة الغاف الخاصة بتحقيقها 14 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، 5 فضيات، و6 برونزيات، بينما المركز الثالث والكأس البرونزية لمدرسة الظاهر حلقة 3 إناث بتحقيقها 4 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية و1 فضية.

الإمارات
أبوظبي
العين
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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