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الرياضة

فرانكفورت يمدد عقد مدربه إلى 2028

فرانكفورت يمدد عقد مدربه إلى 2028
15 مايو 2025 18:49

برلين (أ ف ب)

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أعلن أينتراخت فرانكفورت ثالث الدوري الألماني لكرة القدم تمديد عقد مدربه دينو توبمولر لمدة عامين حتى عام 2028، قبل أيام من مباراة حاسمة في الموسم أمام فرايبورج.
وقال توبمولر في بيان: «أنا فخور جداً بكوني مدرباً لفريق أينتراخت فرانكفورت، لقد تطورنا بشكل جيد هذا الموسم، ومسيرتنا لم تنته بعد».
وكان توبمولر الذي درب والده كلاوس فرانكفورت أيضاً، مساعداً ليوليان ناجلسمان في لايبزج وبايرن ميونيخ، قبل أن ينضم إلى فرانكفورت في أول مهمة تدريبية له في صيف 2023.
في موسمه الثاني مع النادي، وضع توبمولر فرانكفورت على طريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، من خلال احتلال مركز متقدم في الدوري لأول مرة في تاريخه.
كان آخر ظهور لفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بالدوري الأوروبي عام 2022.
سينهي فريق توبمولر الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى إذا تجنب الهزيمة أمام فرايبورج الرابع السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، إذا خسر فرانكفورت، فسيظل قادراً على ضمان مركز بين الأربعة الأوائل إذا فشل بوروسيا دورتموند في الفوز على أرضه على هولشتاين كيل بفارق هدفين على الأقل.
وانطلق فرانكفورت بقوة هذا الموسم، لكنه تراجع قليلاً منذ بيع مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير الماضي.
وخرج النادي على يد توتنهام الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أبريل الماضي.

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