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الرياضة

باوليني.. «صرخة» في إيطاليا!

باوليني.. «صرخة» في إيطاليا!
15 مايو 2025 22:04


روما (رويترز)

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أصبحت جاسمين باوليني أول إيطالية منذ أكثر من عقد من الزمان تصل إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بتغلبها 7-5 و6-1 على الأميركية بيتون ستيرنز.
وتسير باوليني على خطى زميلتها في الزوجي سارة إيراني التي وصلت للنهائي في 2014، عندما خسرت أمام سيرينا وليامز.
وكانت باوليني قد خسرت المجموعة الأولى، وتأخرت 4-صفر في الثانية أمام ديانا شنايدر في دور الثمانية، قبل أن تنتفض وتحسم الفوز، وتجددت معاناة المصنفة الخامسة عالمياً في المجموعة الافتتاحية قبل أن تعود في النتيجة.
وقالت باوليني «أنا سعيدة للغاية، لا أعرف ماذا أقول!، إنه حلم أن أكون هنا، إنه حلم أن ألعب في إيطاليا، إنه حلم أن أتمكن من خوض النهائي».
وتأخرت باوليني 3-صفر وبدت اللاعبة الأميركية في طريقها للفوز بالمجموعة الافتتاحية، قبل أن تعود باوليني عندما أنقذت نقاط المجموعة لتتعادل 5-5، رافعة قبضتها بصرخة انتصار جعلت الجمهور يهتف مرة أخرى.
واكتملت العودة عندما فازت باوليني بأربعة أشواط متتالية وحسمت المجموعة الافتتاحية بعد أكثر من ساعة من اللعب.
وواصلت باوليني التألق وكسرت ستيرنز للمرة الخامسة لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية ومضت في طريقها للفوز بالمباراة.
ولعبت ستيرنز ضربة أمامية خارج الملعب في نقطة المباراة لتنطلق احتفالات واسعة بين الجمهور وترفع باوليني ذراعيها احتفالاً.
وأضافت «أنتم (أيها المشجعون) أعطيتموني دفعة معنوية لأن اليوم كانت البداية صعبة بعض الشيء وواجهت صعوبة في البداية، وأشكر الرب على وجودكم، فزنا بهذه المباراة معاً، نقطة تلو الأخرى، تمكنت من القتال، وقلبتُ النتيجة، حتى وإن لم يكن شعوري جيداً في البداية، لكنني سعيدة بالطريقة التي نجحت بها في قلب هذه المباراة».

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