الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في «الفيفا»

أبوظبي (الاتحاد)



اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي، خلال اجتماع «كونجرس الفيفا» الخامس والسبعين بمدينة أسونسيون في باراجواي، برئاسة جياني إنفانتينو، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث حضر من جانب اتحاد كرة القدم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام.

ويأتي اختيار المستشار محمد الكمالي لأحد أهم اللجان الرئيسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم إنجازاً إدارياً جديداً لرياضة الإمارات على مستوى العالم، وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي بكوادرنا الوطنية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، خاصة كرة القدم، علماً أن الكمالي يُعد أول رئيس للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي من قارة آسيا.

وشهد جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود أبرزها كلمة جياني إنفانتينو، والاطلاع على التقرير السنوي والأنشطة التي نظمها الاتحاد الدولي في عام 2024 والتقارير المالية وانتخاب اللجان القضائية، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

من جهة أخرى، التقى وفد اتحاد كرة القدم العديد من ممثلي الاتحادات الأعضاء على هامش الاجتماع.