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الرياضة

نابولي والإنتر .. «اللقب الغامض» في «الكالشيو»!

نابولي والإنتر .. «اللقب الغامض» في «الكالشيو»!
16 مايو 2025 09:49

 
ميلان (أ ب)


لا يزال الغموض هو عنوان المنافسة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك مع دخولها الجولة قبل الأخيرة هذا الأسبوع.
ويتنافس فريقان على اللقب، وستة فرق لتجنب الهبوط، وأربعة فرق تسعى لخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع وجود فريقين آخرين لديهما الفرص الضئيلة لخطف المركز الرابع.
وستكون مواجهة أتالانتا أمام جنوى هي الوحيدة هذا الأسبوع التي لن تغير شيئاً، حيث تأهل أتالانتا لدوري الأبطال وضمن المركز الثالث، وكذلك جنوى الذي ضمن البقاء في المسابقة.
ويسود الغموض مصير اللقب، لدرجة أن موعد إقامة مباريات الجولة الأخيرة لا يزال معلقاً وغير معروف. ويدور السباق المحتدم في الدوري بين إنتر ميلان، حامل اللقب، والمتصدر نابولي، والذي يحاول التتويج باللقب الذي حققه منذ عامين، وبعده بموسم قدم أسوا حملة للدفاع عن اللقب في تاريخ المسابقة، حيث قام بتغيير ثلاثة مدربين، وأنهى الموسم في المركز العاشر.
وجلب أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، الاستقرار لنابولي، وهو يتطلع للفوز باللقب مع ثالث فريق في الدوري الإيطالي، بعدما سبق له الفوز به مع إنتر ميلان مرة وثلاث مرات مع يوفنتوس.
ويزور نابولي فريق بارما المهدد بالهبوط يوم الأحد، وهو يتقدم بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يستضيف لاتسيو صاحب المركز الخامس.
وزاد ذلك من التكهنات حول إمكانية إقامة مباراة فاصلة للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، لتقرير مصير اللقب.
وفي عام 2022 قررت رابطة الدوري الإيطالي إنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط في المنافسة على اللقب أو تجنب الهبوط ، يجب إقامة مباراة فاصلة لحسم الأمور. وكانت تلك المباريات الفاصلة، والتي كانت في السابق تحدد الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية كذلك، تم إلغاؤها في عام 2005، وبالمصادفة فقد تواجد إنتر ميلان في المرة الوحيدة التي تم فيها إقرار مصير البطولة من خلال مباراة فاصلة، حيث خسر أمام بولونيا صفر-2 في عام 1964 .
ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة يومي 24 و25 مايو الجاري، ولكن في حال وجود حاجة لذلك، سيكون من الصعب تحديد موعد لمباراة فاصلة في ظل وجود إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ذلك بأسبوع.
وكانت إحدى الأفكار المطروحة لحل الأزمة، هي نقل مباراتي نابولي وإنتر في الجولة الأخيرة أمام كل من كالياري وكومو على الترتيب، إلى يوم الخميس المقبل، بحيث يكون هناك فرصة لإقامة مباراة فاصلة يوم الأحد.
وفي اجتماع لرابطة الدوري الإيطالي، حضرت فيه جميع الأندية تقريباً يوم الاثنين الماضي، تقرر إبقاء مباريات الجولة الأخيرة كما هي وعلى نفس موعدها حتى اللحظة. 

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وقال إيزيو سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي: «عقدنا اجتماعاً لمجلس الإدارة، وقررنا عدم تغيير شيء، في الوقت الحالي ستقام مباريات الجولة الأخيرة يومي 24 و25 مايو، ننتظر النتائج، وفي حال الحاجة سيتم عقد اجتماع آخر، والذي قد يؤكد ذلك القرار أو يغيره، وقد لا يحدث ذلك الاجتماع مساء الأحد، وفي حال فاز نابولي، وخسر إنتر ميلان، يذهب لقب البطولة إلى الجنوب الإيطالي.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
إنتر ميلان
كونتي
دوري أبطال أوروبا
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