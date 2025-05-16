شباب الأهلي إلى نصف نهائي سوبر غرب آسيا للسلة



علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى نصف نهائي دوري سوبر غرب آسيا (فاينل 8- وصل)، المقامة حالياً في بيروت بلبنان، بفوزه على فريق طبيعت الإيراني بنتيجة 93-87، ليختتم «الفرسان» بذلك دور المجموعات، ويلتقي يوم غد شباب الأهلي مع الرياضي اللبناني، حامل اللقب، في سيناريو مكرر لنهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي.

كانت المباراة صعبة للغاية على الفريقين، تفوق شباب الأهلي في الربعين الأول والثالث بنتيجة 29-19 و23-16 وفاز الفريق الإيراني في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 30-22 و22-19

وعبر ميودراج بيروسيتش مدرب شباب الأهلي عن سعادته بهذا التأهل قائلاً: «نستحق الفوز بهذه المباراة بجدارة، وأنا فخور جداً بصعوبة الموقف، ورد فعل اللاعبين أمام فريق إيران، لا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي فريقي على ما قدومه أمام منافس قوي للغاية».

وكان كريس كروفورد أفضل مسجلي شباب الأهلي برصيد 23 نقطة، منها 4 من 7 محاولات ناجحة، و5 متابعات، و5 تمريرات حاسمة، كما تألق قيس عمر مسجلاً 21 نقطة و5 متابعات، وسجّل ديشوندر واشنطن 20 نقطة، و7 متابعات، و8 تمريرات حاسمة، في أداء كاد أن يحقق الثلاثية المزدوجة، حيث قاد الجناح الهجوم في الربع الثالث ليتقدموا بشكل حاسم.

وقال قيس عمر: «دخلنا هذه المباراة، ونحن في وضع صعب، وكانت رد فعلنا ممتازاً، وبذلنا قصارى جهدنا، وأظهرنا أسلوبنا في كرة السلة».