سلطان بن خليفة بن شخبوط يتوِّج الفائزين في «آسيوية الشطرنج» بالعين



العين (وام)



اختُتمت بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات، قطاع الأساتذة، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، بتتويج الفائزين، وإعلان المتأهلين، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج، رئيس الاتحاد الآسيوي، وزندان شتار قومبوتشاف، رئيس الاتحاد المنغولي.

وأسفرت منافسات فئة الرجال عن فوز الإيراني بارديا دانشفار بالمركز الأول، وجاء ثانياً الهندي سارين نيهال، وثالثاً الأوزبكي شمس الدين وحيدوف.

وتصدرت الصينية يوكسين سونج فئة السيدات، وحصدت المنغولية بات أرديني المركز الثاني، وضمنتا التأهل إلى كأس العالم، وجاءت ثالثة الكازخستانية كسينيا بالابايفا.

وتم خلال الحفل الختامي الإعلان عن المشاركين في كأس العالم، وهم الإيراني بارديا دانشفار، ودوماراجو جوكيش، ونيهال سارين، وبراجنا نادا، ونارا يانان، وبرانيش راجا، وكارثيكيان مورالي، «الهند»، ونودير ياكوبوف، وشمس الدين وحيدوف «أوزبكستان»، وهانساير تشي«منغوليا»، وسيرجي ماتلاكوف «كازاخستان».

وأكدت الصينية يوكسين سونج المتوجة بالمركز الأول في فئة السيدات، القيمة الكبيرة للبطولة، وسعادتها بتحقيق اللقب، ووجودها في الإمارات، مشيرة إلى التنظيم المميز لفعاليات البطولة.

وأشارت المنغولية بات أرديني الفائزة بالمركز الثاني إلى أن استضافة البطولة العام المقبل في منغوليا، تعزّز طموحها في المنافسة على المركز الأول، خصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً بهذه اللعبة في منغوليا من الاتحاد الوطني، بالإضافة إلى الدعم الأسري الكبير للاعبين واللاعبات.

حضر الفعاليات بفندق «دانات العين» الدكتور دارمن سادفاكوف، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومحمد المضاحكة، رئيس الاتحاد القطري، مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي، وسامي سفاريني، ممثل رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، وحسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، وخلف سالم مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي.