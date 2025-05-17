الأحد 18 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة

تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
17 مايو 2025 13:30

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
كلمة دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد
عمر السويدي وكوماندو جروب «الأفضل عالمياً» في ختام «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو


تُوج شباب الأهلي بلقب دوري كرة الطاولة للرجال، بعد نهاية الجولة الأخيرة من المسابقة، التي أُقيمت على صالة النادي في دبي.
وشهدت الجولة الختامية فوز شباب الأهلي على النصر 4-3، بينما تغلّب الشارقة على الوصل 4-0.
كان شباب الأهلي حسم اللقب رسمياً قبل جولة من نهاية الدوري، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة، ليحل النصر في المركز الثاني، والشارقة ثالثاً، والوصل في المركز الرابع.
حضر مراسم التتويج داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، وحسن الزرعوني، الأمين العام، وأحمد البحر، الأمين العام المساعد، وماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي.
ويتواصل موسم كرة الطاولة للرجال بإقامة بطولة فردي الرجال الثانية، تليها بطولة كأس الإمارات، والتي تختتم منافساتها 25 مايو الجاري.

 

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
كرة الطاولة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة الذكاء الاصطناعي للحكومة البريطانية تتجاوز الاختبار بنجاح
اليوم 21:46
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
اليوم 21:24
القمة الدورة العادية (34) في بغداد
علوم الدار
كلمة دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) في بغداد
اليوم 21:20
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يحضر مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يحضر مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©